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美譴責解放軍南海軍演　趙立堅反擊：某些「域外國家」一直跑來才是主因

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▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

▲中國外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

記者楊庭蒝／綜合報導

解放軍在1日至5日間於南海進行軍事演習，西沙群島海域附近，所有的船舶都被禁止進入。美國五角大廈3日罕見發聲，認為共軍在爭議海域進行軍演，不利於局勢的穩定。對此，中國外交部發言人趙立堅強勢回應，「某些域外國家經常不遠萬里跑到南海來搞大規模軍事活動，耀武揚威，才是影響南海局勢穩定的根本原因。」

截至3日為止，美軍機連續12天現蹤台灣周邊空域，根據大陸北京大學海洋研究院成立的「南海戰略態勢感知計畫」推特平台（SCS ProbingInitiative）發文指出，美軍機有數次現蹤在南海，引起國際高度關注。

▲解放軍海軍南海海上閱兵習近平檢閱。（圖／視覺中國）

▲解放軍海軍南海海上閱兵習近平檢閱。（圖／視覺中國）

五角大廈在聲明中指出，中國的行動違反在2002年「南海各方行為宣言」承諾，也與其承諾不會將南海軍事化以及美國建立印太願景相背，會持續監控南海的局勢，敦促各方勢力克制，不要採取會破壞、加劇南海局勢的行動。

根據《路透社》報導，解放軍此次的南海軍演，受到周遭國家強烈關注，越南和菲律賓都曾警告，軍演會造成南海緊張局勢，並影響北京和周遭國家的關係。

對此，趙立堅以「域外國家」暗指美國，批評美方自己也是大費周章跑到南海軍演，並採強硬立場反擊，「西沙群島是中國的固有領土，不存在任何爭議。中國軍隊在西沙群島有關海域進行軍事訓練，是中國主權範圍內的事，無可非議。」

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