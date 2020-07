中印衝突後首次…莫迪親訪拉達克前線！　發表演說鼓舞士氣

▲印度總理莫迪3日上午上午前往拉達克首府列城(Leh)前線視察部隊。(圖/路透)



文/中央社記者康世人新德里3日專電

中印部隊持續在拉達克的邊境對峙,印度總理莫迪(Narendra Modi)今天上午前往拉達克首府列城(Leh)前線視察部隊,並聽取安全局勢報告,同時赴軍醫院探視受傷官兵,以鼓舞前線軍隊士氣。

印度總理辦公室表示,莫迪上午在國防參謀長拉瓦特(Bipin Rawat)和陸軍司令納拉瓦內(Manoj Mukund Naravane)陪同下,搭乘直升機抵達列城前線尼木(Nimu),視察當地的三軍及西藏邊境警察部隊(Indo-Tibetan Border Police,ITBP)。

不過,印度國防部長辛赫(Rajnath Singh)並未陪同莫迪視察拉達克前線。

這是中印部隊5月初起在拉達克對峙之後,尤其是雙方部隊6月15日晚暴力對峙導致死傷後,莫迪和內閣安全委員會成員首次訪問拉達克(Ladakh),並與邊境部隊交流。

綜合國際亞洲新聞社(ANI)、News18等印度媒體報導,莫迪視察部隊並聽取安全局勢報告,審視中印邊界僵局及中印軍方談判進展等現有局勢,同時還將前往軍方醫院探視受傷士兵,為前線部隊鼓舞士氣。

▲印度總理莫迪聽取安全局勢報告。(圖/路透)



新德里電視台(NDTV)指出,莫迪會在醫院慰問6月15日晚在拉達克加萬谷(Galwan Valley)那場中印暴力對峙下受傷的士兵。這場衝突導致20名印度軍人死亡,中國則傳出有40多名士兵死傷。

中印部隊5月初在拉達克和錫金發生肢體衝突及互丟石塊事件後,雙方持續在拉達克對峙至今。

雖然中印軍方曾在6月6日、22日及30日舉行3次軍團指揮官會議,且達成雙方部隊從對峙地點撤離的共識,但在6月15日晚於加萬谷爆發暴力對峙導致死傷後,彼此之間沒有互信,仍持續在中印實際控制線(LAC)增加軍事部署。

此外,中印雖透過外交管道多次舉行視訊會議溝通,兩國外長也電話溝通,但截至目前為止,都是各自申明立場,仍呈各說各話的僵局。

為準備好可能面對的安全問題,印度國防部昨天批准空軍採購21架米格29(MiG-29)戰機和12架蘇愷30MKI(Su-30MKI),同時為現有米格29升級,並採購所需彈藥,預計耗資3890億盧比(新台幣1531.06億元)。

印度政府更以安全理由宣布禁止中國59種行動裝置軟體、禁止中資參與道路與高速公路興建,同時考慮禁止華為等中國企業參與印度的第五代行動通訊(5G)網絡建置,海關也對從中國進口的貨物逐一檢查,逐步擴大在經濟上抵制中國。

Speaking in Nimu. India is proud of the courage of our armed forces. https://t.co/juUjqkAp6v