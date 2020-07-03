BBC記者提問港版國安法　遭趙立堅打斷：行了，你不用再唸了！

▲大陸外交部發言人趙立堅在7月2日的記者會打斷提問。（圖／翻攝自中國日報）

記者蔡儀潔／綜合報導

在2日的大陸外交部例行記者會上，BBC記者稱香港有人對國安法的立法過程有所質疑，就在他詳細敘述時，發言人趙立堅打斷提問，說「行了，行了，可以了，你不用再唸了！」

據《中國日報》報導，BBC記者在會上稱，香港大律師公會對港區國安法及其出台方式表示嚴重關切，其中提到，該法案事先未經過有意義的協商，律師、法官、員警和居民在該法生效前，沒有任何機會了解內容，「中國政府對此有何評論？」就在他一一敘述時，趙立堅得知大概內容後打斷了記者，「行了，行了，可以了，你不用再唸了！」

▲港版國安法6月30日晚實施。（圖／路透）

趙立堅指出，他們的這些表態是毫無根據的，中國全國人大常委會在立法過程中，注重聽取各方面特別是香港特別行政區有關方面的意見，包括行政長官和其他官員，立法會主席，港區全國人大代表和各級政協委員，以及法律、工商、金融等各界人士和社會團體、地區團體代表。

他接著稱，全國人大常委會有關部門等近一段時間在香港舉辦了12場座談會，在香港有近300萬市民簽名支持立法，各界發起的「反外部勢力幹預」網上籤署行動已有150萬人支持，充分反映了廣大民眾的共同心聲，「你提到的有關律師公會所謂有關立法缺乏有意義的協商，完全站不住腳。」