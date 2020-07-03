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台灣人如何「和香港人民」站在一起？　吳怡農提2點做法

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台灣人還可以如何和香港人民站在一起？民進黨智庫副執行長吳怡農則提出兩點意見。

▲台灣人還可以如何和香港人民站在一起？民進黨智庫副執行長吳怡農則提出兩點意見。

圖文／鏡週刊

中國人大日前通過「港版國安法」，不僅衝擊港人言論和司法自由，連境外人士若被認定違反規定，過境時都可能遭到逮捕。許多台灣人都對香港人表達支持，但除此之外，台灣人還可以如何和香港人民站在一起？民進黨智庫副執行長吳怡農則提出兩點意見。

吳怡農認為，中共政權對香港所做的一切，早已發生在新疆、圖博。它對待少數族群及異己的方式，說明了它最害怕的，是人民的聲音：任何意見或價值取捨的表述，任何對政府責任的追究，任何對於一個更好的制度的想像，都被它視為威脅。

因此首要就應該支持中國的民主改革，民主的中國，才可能尊重個人的想法與少數人的權益，才可能遵守國際規則。民主的中國，才可能正視維吾爾人、圖博人與香港人的訴求。

第二則是將台灣民主化的進程分享給中國人，吳怡農認為，政府應該善用各種機會，對每一位來台的中國人——無論學生、商務人士或旅客——宣傳我們的民主奮鬥歷程；以台灣的文化與歷史之名，在每個城市角落、在各個風景區，勾勒出台灣的民主地圖；讓他們把台灣的經驗帶回中國：林獻堂與蔣渭水的故事，「白色恐怖景美紀念園區」的歷史，美麗島事件的影響。

除此之外，台灣的政府也應該積極協助所有被中共政權壓迫的人，除了為他們發聲，更要給他們自由表達的管道與機會，因為他們在中共的統治下，已經沒有言論與新聞自由。

吳怡農指出，這是為香港、為中國，更是為台灣自身利益而做的努力。中國的民主化可能是很漫長的路。除了支持香港與中國人爭取自由，我們也應該問問自己：我們願意付出多少，為保護台灣做好準備？

 


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