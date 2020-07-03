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「自殺50，他殺60」！日人看到「台灣價目表」驚呆：每次都讓我皮皮剉

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台灣人習以為常的鳳梨賣法，竟然嚇壞日本鄉民。（翻攝台湾史.jp Twitter）

▲台灣人習以為常的鳳梨賣法，竟然嚇壞日本鄉民。（翻攝台湾史.jp Twitter）

圖文／鏡週刊

一名在台日人，日前於Twiiter揭發台灣人長年來「殺害」鳳梨的謎樣現象，在網路上引發熱議。

日本大半國土數屬溫帶氣候，國內少見熱帶水果，僅有沖繩適合種植鳳梨，吉卜力動畫電影《兒時的點點滴滴》便曾描述，主角全家第一次見到鳳梨時，連怎麼吃它都沒有概念，台灣的鳳梨酥更長年是日本人鍾愛的伴手禮。在台灣研究台灣政治史的歷史學者米澤光司，在他經營的Twitter帳號「台灣史.jp」上，分享了一張水果攤販的照片，紅色字體大大寫著「鳳梨，自殺50，他殺60」，台灣史.jp評論：「每次去台灣都讓我皮皮剉的傢伙。」

請繼續往下閱讀...

日文漢字也有「殺」、「自殺」、「他殺」，新聞中也常見這幾組字，但日本網友表示：「怎麼使用線上翻譯都不明白其中的道理」，請求推主解釋。

台灣史.jp也很快公布解答：鳳梨皮厚還有硬刺，鳳梨「自殺」是指客人買整顆鳳梨，帶回家自己處理；「他殺」則指攤販提供代削皮、甚至代切的服務，讓客人方便直接食用，價格當然會比客人自己處理貴。

而「殺」這個動詞源起於台語的「刣(thâi)」，後來被內化為華語，是台灣讀有的用法，所以別說是日本，連中國人可能也不能理解。讓日本網友感嘆：「同樣的漢字，卻有不同的使用方式，真是太文化衝擊了。」

不放過惡搞機會的台灣鄉民。（翻攝Twitter）

▲不放過惡搞機會的台灣鄉民。（翻攝Twitter）

台灣史.jp見討論只圍繞在「自殺／他殺」，只好主動請大家注意到照片上方的「鳳梨」，攤販使用的是「簡體字」。為了方便日本網友了解，他將簡體字比喻為日本的「俗字」，也就是方便民間使用的通俗漢字。台灣史.jp簡略介紹了簡體字與大陸共產黨的歷史，也提到官方語言為繁體中文的香港和台灣人也會使用簡體字，不能將簡體字和沒有素養混為一談。

看到日本網友認真的討論，調皮的台灣鄉民當然不會放過這個機會，有人開始造謠台灣鳳梨會走會跳還會叫，小時候第一次在市場看見宰殺鳳梨的現場，「內心衝擊真的很大。」


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