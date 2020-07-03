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美國康乃爾大學宣布秋季重啟：網課反而不安全！

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▲康乃爾大學（Cornell University）。（圖／達志影像／美聯社）

▲康乃爾大學（Cornell University）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者王詩晴／綜合報導

美國康乃爾大學（Cornell University）宣布將在秋季重啟校園，並且恢復面對面授課模式，校長瑪莎波拉克（Martha Pollack）表示，此模式將會比遠距教學更為安全。

據外媒《CNBC》報導，波拉克表示，在進行了學生問卷調查，並與康乃爾所在的紐約州（New York）綺色佳市（Ithaca）的校外房東交談後，發現有多達50％的學生無論如何都計畫在秋季返回校園。

波拉克在《財經論談》（Squawk Box）的採訪中說到：「如果我們採回到學校住宿學習（residential instruction）的模式，我們將能積極地定期進行檢測、追蹤、和隔離。相反的，如果讓學生在自己住處遠距上課，我們將無法對學生進行病毒檢測及追蹤。」

波拉克強調：「康乃爾大學決定重新開放校園，同時混合面對面和遠距教學模式，對本大學來說最好的決定，因為許多學生無論如何都打算回到綺色佳（綺色佳是美國常春藤盟校康乃爾大學所在地）。」她也說到：「我要澄清，這是我們再針對綺色佳研究後，認為對學生來說更安全的方式，並不見得適用於其他地方。」

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