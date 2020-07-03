美參、眾院議員都提台灣防衛法　外交部：感謝重視台美安全合作

▲外交部發言人歐江安。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

繼美國聯邦參議員霍利提出「台灣防衛法」（Taiwan Defense Act，簡稱TDA）草案後，聯邦眾議員加拉格2日也在眾院推出同版本草案，確保美國政府履行「台灣關係法」（TRA）規定的義務。對此，外交部發言人歐江安表示，外交部感謝美國參、眾兩院國會議員採取各項友我作為，以具體行動展現對台海局勢及台美軍事安全合作的重視。

歐江安指出，該項法案要求美國國防部確保美軍有能力阻止中國侵略台灣，避免中方透過武力奪取台灣的控制權，造成「既成事實」（fait accompli）。這項法案也要求美國國防部長定期向美國國會提交報告，以確保美國有能力履行《台灣關係法》所規定的義務。

歐江安說，外交部感謝美國參、眾兩院國會議員採取各項友我作為，以具體行動展現對台海局勢及台美軍事安全合作的重視。外交部將持續關注法案後續審議情形，並與美國國會友人及行政部門保持密切聯繫，進一步深化台美雙方在各領域的友好夥伴關係。

聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）提出的眾院版「台灣防衛法」與參院版同一版本，他表示，看到中國共產黨終結一國兩制，沒有人能再對中共會和平統一中國抱持幻想。他認為，終結戰略模糊並在台灣海峽畫下清楚紅線的時機早已過去，台灣的自由對美國國家安全利益十分重要，「台灣防衛法」能確保美軍保有阻止中共侵略所需的能力。

該草案目的在維持美軍阻止中國對台灣造成既成事實的能力。「既成事實」的定義是指中國在美軍尚未作出有效反應前，利用軍事力量奪取台灣控制權，同時說服美軍相信採取應對行動將非常困難或付出高成本。

草案要求美國國防部長從2021到2026年，每年4月30日前，向國會軍事委員會提交一份國防部提升能力進度報告，說明美軍阻止中國對台灣執行既成事實的能力評估，包括對美國核武力對中國武力犯台威嚇能力的評估。