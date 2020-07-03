指考生物6題考新冠肺炎　補教師：試題結合時事非常有鑑別度！

▲補教師游夏。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

大學指考首日最後一科考生物。生物補教師游夏指出，今年整體考題偏難，其中，與新冠肺炎相關的題目多達6題，也是有史以來第一次，考生若只靠課本知識恐怕無法答題，平時需關心時事結合基本知識，才能順利應試。預估頂標將落在81、前標73、均標60、後標42、底標32。

游夏表示，今年生物科考出6題新冠肺炎題型，包含第14題、15題考病毒特性及免疫；16題、17題考肺功能影響；45題、46題雖然題目未明文提及新冠肺炎，但是是考RNA病毒，非常有鑑別度，讓考題和時事結合的非常好，題目出得非常漂亮。游夏也說，今年生物科整體題目難度難，難題和陷阱題變多，高手也可能不小心失誤，另外，今年演化生態題目變多，若考生沒有做過實驗，不易拿分。

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全教會生物科教師群則指出，這次考題難易適中，敘述簡短易讀，非選擇題貼近新課綱的素養精神為近三年來較為平易近人的題目。

全教會說明，今年有兩大題組結合時事（新冠肺炎），測驗病毒的特性及對人體的反應（發炎反應及血氧濃度降低的原理）。另外，也有以國文詩句引題，導入神經生理動作電位的原理，具有創意。非選擇題由閱讀入題，比較動物與人體生理，並測驗學生推論的能力，頗具創意。此外，實驗題僅著重於靜態的玻片觀察和實驗步驟的理解，可惜缺乏藉實驗引導探究能力的試題。

▲▼指考生物試題。（圖／大考中心提供）





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