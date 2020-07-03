北韓宣稱「零確診」...傳70多名老人發燒、呼吸困難病死！黨中央震怒

▲北韓首都平壤與附近的國家養老院，傳出70多名老人集體病死。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩2日召開政治局會議，海誇北韓半年來「超前佈署」的防疫態度，才能達到新冠肺炎（COVID-19）「零確診」傲人成績；不過近日卻傳出，北韓首都平壤及周圍地區的養老院，數十名高齡街友突然集體發燒、嘔吐、腹瀉，最後甚至死亡，令當局嚴重關切。

根據脫北者經營媒體《Daily NK》，2日有內部消息人士表示，從5月底至6月底，平壤、江原道、黃海北道有70多名60歲以上街友突然出現上述症狀，甚至施打抗生素與治療藥劑仍無法見效，部分老人還出現呼吸困難等症狀，不禁令人質疑這些高齡街友是否早已染疫。

報導指出，北韓當局近來持續將流浪全國各地的老人護送至國家指定的療養院內。院方推測，出現上述症狀的老人應是罹患風寒。消息人士指出，道、市黨部會向市集藥局，以一劑1萬2千至1萬4千朝鮮幣的價格購買抗生素，然而不知是否因為老人免疫系統差，即便施打抗生素也不見效。

▲位於北韓南浦特別市的國家養老院。（圖／翻攝自勞動新聞）

據傳，黨中央聽到養老院收容的70多名老人接連病死的消息後為之震怒，從上個月底開始對各道、市黨部與人民委員會負責人下達警告措施，命令在10月10日創黨75周年以前，切勿再發生類似病死消息；同時盡全國之力為養老院配置完善的醫療團隊、添購醫療設備與藥品，同時配給住進養老院的高齡人士一人每天400公克白米。

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