找網紅宣傳！抖音正妹與姊姊無照做牙齒美白　「3年賺800萬」當庭認罪

記者羅志華／台北報導

藍姓女子在抖音小有人氣，與姊姊成立工作室，替客人做牙齒美白，還找來網紅子茜、陳樂樂拍片宣傳，2人收取費用比診所半價還低，生意相當火紅，但牙齒美白貼片須有牙醫執照才能合法施作，警方接獲檢舉，上門查扣600多萬元存款，估計姊妹倆遭查獲前，獲利達800多萬元，檢方依違反《醫師法》起訴，北院7月2日開庭，2人皆認罪，但妹妹認為檢方所認定的不法所得過高，本案將於7月23日宣判。

▲藍姓女子與姊姊（黃衣），違法從事牙齒美白遭舉報，於7/2日出庭認罪。（圖／記者羅志華攝）

藍姓姊妹今日出庭承認犯罪，但妹妹認為，檢方起訴所載的不法所得，比她實際所得多了180多萬元，她願意繳給公庫20萬元，希望法官能判她緩刑；姊姊則表示願繳回所有犯罪所得，只是經濟狀況不佳、無力負擔捐款，願以公益服務爭取緩刑。

檢察官對姊姊請求緩刑沒意見，但認為妹妹犯後態度不佳，反對處分她緩刑，並建請法官從重量刑。

沒有醫療背景的藍姓姊妹自2018年起，在台北林森北路開設第一家工作室，負責貼片的妹妹長相甜美，不但在抖音上自拍短片，還找網紅幫忙宣傳牙齒美白業務，全口16顆全瓷貼片收費8萬8千元，比牙醫診所半價還低。

衛生單位接獲檢舉開始調查，姊妹倆一度低調不打廣告，改以口耳相傳招攬生意，直到2020年3月份遭檢警查獲為止，估計3年內不法所得達800多萬元，其中600多萬元存款已遭檢方查扣。

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