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鶯歌公車班次嚴重不足　議員蘇泓欽大嘆：穩坐新北倒數第一

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▲ 新北鶯歌公車班次嚴重不足 議員蘇泓欽大嘆：穩坐新北倒數第一。（圖／新北市議員蘇泓欽提供）

▲ 新北鶯歌公車班次嚴重不足，議員蘇泓欽大嘆：穩坐新北倒數第一。（圖／新北市議員蘇泓欽提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市鶯歌地區的大眾交通運輸超級不方便，市長侯友宜在2019年市政總質詢中展現接地氣的態度，在議員蘇泓欽質詢時，霸氣回應「交通局立刻展開評估，評估若有需求立即辦理，不要等待！」但直到至今，鶯歌平均每班次共用人口數為257.01人是新北倒數第一，呼籲市府應正視鶯歌居民交通需求。

蘇泓欽指出，鶯歌平均每班次共用人口數為257.01人，不僅是新北倒數第一，甚至還遠比不上人口只有鶯歌十分之一強的倒數第二名雙溪區146.86人。他表示，在5月22日質詢交通局鍾鳴時局長時，鍾局長也坦承「鶯歌地區的公車路線數確實比較少」，也正努力實踐市長的指示。但交通局的努力卻仍無法滿足鶯歌地區居民的需求。

根據交通局的回覆，與鶯歌人口數相近的五股、泰山，每班次共用人口為31.35人及21.43人，大眾運輸便利程度，早就把鶯歌遠遠拋在腦後，公車密度為鶯歌的十倍！連與鶯歌一樣都有火車站、但人口數僅有鶯歌一半的瑞芳，當地居民每89.45人可分到一班公車，也是鶯歌的三倍水準；更遠遠比不上人口數約鶯歌十分之一，倒數第二雙溪的每班次146.86人，蘇泓欽在今日總質詢中大嘆：鶯歌穩坐新北倒數第一。

蘇泓欽強調，這個不堪的數字其實還是經過「美化」，要不是當初老鎮長蘇有仁開闢的6條免費公車路線，也就是現在的新巴士，鶯歌這個數字，還會比現在要更難看。

蘇泓欽說，短期內想要與鶯歌人口相近之五股、泰山有相同的服務水準，無異是天方夜譚，甚至連要趕上瑞芳、雙溪也是難度極高。蘇泓欽為此特別呼籲，市府應在短期內規劃更多公車路線，並增開班次，只求鶯歌能得到符合人口比例的公車班次，擺脫穩坐新北公車密度倒數第一的臭名。

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