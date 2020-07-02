4點無知轟蓬佩奧「天天造謠撒謊」！趙立堅：港國安法美方沒資格說三道四

▲港版國安法生效後，不少港民上街抗議。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

港版國安法日前正式生效後，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）昨日對此批評，中國破壞港民的人權和自由，將「一國兩制」變為「一國一制」，並強調「這是對所有國家的侮辱」。對此，中國外交部發言人趙立堅今（2）日以「4點無知」反轟蓬佩奧天天造謠撒謊，充分暴露了偏見。

中國外交部2日的例行記者會上，《環球時報》記者問及「美國務卿蓬佩奧日前發表聲明稱，中國共產黨對香港實施國家安全法，破壞香港人民的人權和基本自由，將『一國兩制』變為『一國一制』，再次表明中國政府對《中英聯合聲明》的承諾都是空話，中方對此有何回應。」

趙立堅批評，美方拿人權說事是顛倒黑白，香港國安法懲治的是極少數，保護的是大多數，法律實施後，香港社會秩序將更加穩定，營商環境將更加良好，廣大香港市民和國際投資者都將從中受益。

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）



趙立堅續指，「一國兩制」是中國的基本國策，中國貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，「通過香港國安法，是為了更好地堅持和完善『一國兩制』，確保『一國兩制』行穩致遠，不變形、不走樣，而非改變『一國兩制』。」

至於《中英聯合聲明》，趙立堅提到，香港回歸後，聲明中所規定的與英國有關的條款都已全部履行完畢，聲明中關於對港的基本方針政策，是中國的政策宣示，不是對英方的承諾，更與美方無關。

「對國際法和國際關係基本準則無知。」趙立堅怒轟，尊重國家主權和不干涉內政，是《聯合國憲章》的宗旨和原則，中方現在所做的是制定中國一個地方行政區域的維護國家安全的法律，「純屬中國內政，美方有什麼資格說三道四？」

最後，他強調，在香港國安法問題上，「蓬佩奧之流之所以跳得這麼高，是因為他們不能再像過去那樣為所欲為、肆無忌憚地從事破壞中國主權和安全的活動」；香港國安法為香港加裝了「防盜門」，必將引領香港發展重回正軌，引領香港重拾「東方之珠」的美譽，「我們對此充滿信心」！

▲趙立堅批美方沒有資格對中國內政「說三道四」。（圖／路透社）



►網美拍照打卡新選擇～全身放鬆+午茶通通在這裡