毒化物申報要確實　以免違規裁罰傷財又傷心

▲台南市環保局指出，相關業者毒化物申報要確實，以免違規被裁罰傷財。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市環保局為掌握毒性及關注化學物質運作流向，每月定期勾稽市內482家運作場所電腦申報紀錄，2020年迄今勾稽發現29家申報異常，其中27家環保局立即通知要求補正，另有2家毒化物運作場所未依規定網路傳輸申報，環保局依違反「毒性及關注化學物質管理法」，處以12萬6千元罰鍰。

台南市長黃偉哲表示，台南市每年結合消防、環保、工務、經發、勞安等相關單位，跨局處聯合稽查工廠，嚴格監督工廠妥善管理使用毒性及關注化學物質，達到職場零毒災，安全大台南的目標，請業者為了自身及民眾的安全，務必配合規定申報。

環保局表示，環保署毒物及化學物質局2019年12月25日發布新修正「毒性及關注化學物質運作及釋放量紀錄管理辦法」，修改申報方式運作，修正重點如下：毒性化學物質運作量如沒有變動，不必逐日記錄。二、關注化學物質免分濃度區間，逐月記錄。三、毒性及關注化學物質運作量如沒有變動，雖然不必逐日記錄，但仍需考量管理需求及物質特性，分按月、按季或按半年等3種頻率，在各月10日前以網路傳輸方式申報。

環保局長謝世傑強調，每月10日為毒性化學物質每月運作紀錄申報期限，環保局會於期限前以簡訊或電話提醒，惟仍有運作場所因一時疏失忘記申報而遭受處分，籲請業者應落實管理、詳實紀錄、確實申報以免違規受罰，得不償失。

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