　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

毒化物申報要確實　以免違規裁罰傷財又傷心

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市環保局指出，相關業者毒化物申報要確實，以免違規被裁罰傷財。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市環保局指出，相關業者毒化物申報要確實，以免違規被裁罰傷財。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市環保局為掌握毒性及關注化學物質運作流向，每月定期勾稽市內482家運作場所電腦申報紀錄，2020年迄今勾稽發現29家申報異常，其中27家環保局立即通知要求補正，另有2家毒化物運作場所未依規定網路傳輸申報，環保局依違反「毒性及關注化學物質管理法」，處以12萬6千元罰鍰。

台南市長黃偉哲表示，台南市每年結合消防、環保、工務、經發、勞安等相關單位，跨局處聯合稽查工廠，嚴格監督工廠妥善管理使用毒性及關注化學物質，達到職場零毒災，安全大台南的目標，請業者為了自身及民眾的安全，務必配合規定申報。

環保局表示，環保署毒物及化學物質局2019年12月25日發布新修正「毒性及關注化學物質運作及釋放量紀錄管理辦法」，修改申報方式運作，修正重點如下：毒性化學物質運作量如沒有變動，不必逐日記錄。二、關注化學物質免分濃度區間，逐月記錄。三、毒性及關注化學物質運作量如沒有變動，雖然不必逐日記錄，但仍需考量管理需求及物質特性，分按月、按季或按半年等3種頻率，在各月10日前以網路傳輸方式申報。

環保局長謝世傑強調，每月10日為毒性化學物質每月運作紀錄申報期限，環保局會於期限前以簡訊或電話提醒，惟仍有運作場所因一時疏失忘記申報而遭受處分，籲請業者應落實管理、詳實紀錄、確實申報以免違規受罰，得不償失。

・含玻尿酸、膠原蛋白

ET快訊
看牙醫煞到小22歲正妹護理師！女方身材超辣…男星苦追「3年後
起底淫狼消防員！性侵害命狂PO「曬孩照」　自爆：少女報案都指
前「台灣省主席」邱創煥病逝享耆壽96歲　蔣經國最器重的台籍菁
20歲軍人「30分鐘爬後座2次」性侵女兵！友開車冷眼目睹全程
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

毒化物申報要確實　以免違規裁罰傷財又傷心

男利用蝦皮賣場販毒 　台東檢警聯手出擊破獲

表揚疫情口罩代售有功社區藥局　饒慶鈴親頒感謝狀

愛綠島用實際行動表示　淨灘淨海永續綿延

想拜拜卻將警方臨檢站看成工地交管　酒駕男送辦福德正神也不保佑

碰！屋頂水泥塊恐掉下來　基隆富貴市場鑒定為「海砂屋」將封樓

歡慶漁民節辛勤拚大豐收　金山漁民王華傳經營棒受網漁業有成

墨趣有魚從「魚的眼」看天下　謝弘志水墨個展

人權鬥士如涉貪腐「不服從有理」！分析國民黨立院抗爭　高思博揭「背後原因」

影／嘉義警緝毒全紀錄！激烈狂砸車「碰碰碰」玻璃全碎　民嚇傻直擊

小鬼打破不合傳言私下同框KID　海中央獻唱《地球上最浪漫的一首歌》

《我的婆婆》Darren遭小三騙走200萬　鍾欣凌氣到拿棍子：打死你

巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田

比莉姐曝「愛情觀」笑翻全場　吐槽兒子周湯豪：他那麼機車

25歲女KTV狂飲5hrs到天亮　酒測值高達3！吐血脫糞身亡

Hebe田馥甄9月攻蛋連唱三場！　S.H.E19週年合體？「永遠都有機會」

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

訪客紀錄留假名！持刀找前女友　恐怖男「捅破情人胸口」她慘死

阿翔親揭「摩鐵開房3小時」真相！　和老婆Grace培養感情「在家就可以」

毒化物申報要確實　以免違規裁罰傷財又傷心

男利用蝦皮賣場販毒 　台東檢警聯手出擊破獲

表揚疫情口罩代售有功社區藥局　饒慶鈴親頒感謝狀

愛綠島用實際行動表示　淨灘淨海永續綿延

想拜拜卻將警方臨檢站看成工地交管　酒駕男送辦福德正神也不保佑

碰！屋頂水泥塊恐掉下來　基隆富貴市場鑒定為「海砂屋」將封樓

歡慶漁民節辛勤拚大豐收　金山漁民王華傳經營棒受網漁業有成

墨趣有魚從「魚的眼」看天下　謝弘志水墨個展

人權鬥士如涉貪腐「不服從有理」！分析國民黨立院抗爭　高思博揭「背後原因」

影／嘉義警緝毒全紀錄！激烈狂砸車「碰碰碰」玻璃全碎　民嚇傻直擊

美軍秀「雙航艦」肌肉照　F/A-18大黃蜂彈射拉出紅光軌跡

張鈞甯不敢上戀愛真人秀　「被問有男友了？」笑回應原因

新員工偷懶還鬼叫！　便當店「客人全被嚇跑」...網幫求情：是在叫賣啦

「爸爸你不要殺我！」6歲女兒哭求仍魂斷刀下…他嗑藥太嗨「1hrs殺光至親」

離奇！彰化小客車衝落溪　「拖鞋、手機」在車內…駕駛失蹤

雲林縣府文觀處廣場有小偷！　廠商10張椅子遭竊

惡鄰闖入亂棒狂毆11歲老狗「皮卡丘」　飼主PO網怒告到底

找網紅宣傳！抖音正妹與姊姊無照做牙齒美白　「3年賺800萬」當庭認罪

夭壽！害宜蘭騎士慘摔多處傷　無良砂石車滲漏廢土油漬凶手找到了

陸委會呼籲非必要勿前往香港　恐成「李明哲第二」

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

地方熱門新聞

嘉義警緝毒全紀錄！民嚇傻直擊

高思博分析國民黨立院抗爭：有理

廚餘變黑金超Easy　不用追垃圾車丟廚餘

亂闖阿里山眠月線將重罰15萬

黃偉哲推抽房子、車子 請民眾來台南復仇

投70線採「棧橋式」新工法拓寬

金山漁民經營棒受網漁業有成

安南警執行青春首日擴大臨檢守護青少年

青春專案首日南警破獲販毒集團

盧秀燕籲環保署不要淪為中火打手

基隆富貴市場「海砂屋」將封樓

將警方臨檢站看成工地交管酒駕男送辦

竹崎警破獲假古董商起出470斤茶葉

土城桐花公園路殺改善工程

更多熱門

相關新聞

騎機車躲太陽　5項違規一次看懂

騎機車躲太陽　5項違規一次看懂

夏天中午時間騎車出門，許多人在等待紅燈時，會尋找「陰影處」躲避陽光，甚至因此不依規定停在停止線前。交通警察大隊表示，用路人為了躲避太陽，在紅線上或公車停靠區違規停車，可以開罰300元至600元，若無特殊情況突然把車停在路中間，依法最重可以開罰24000元。

無照騎車還飆罵警　騎士遭判拘役20日

無照騎車還飆罵警　騎士遭判拘役20日

機車「臨停」平交道前　1萬5千罰單上門

機車「臨停」平交道前　1萬5千罰單上門

高速公路「硬切」變換車道　最高罰6千

高速公路「硬切」變換車道　最高罰6千

開車直行遭開單　法院判不裁罰

開車直行遭開單　法院判不裁罰

關鍵字：

毒化物申報違規裁罰

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

8年睡遍3000人！20歲高顏值正妹「組4大金剛」激戰男伴

東區ZARA前車震　下場曝光

首例！新冠肺炎患者勃起4hrs　抽出滿滿血栓

快訊／新增1例境外移入！指揮中心1400臨時記者會說明

盜男神照約砲！他騙戴眼罩運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰

新婚第1天老公不准關門「聽不到媽聲音」！妻：他們同房13年

好市多「消暑神飲」賣瘋！他默默也搶了一箱...

台灣贈20萬枚口罩！芬蘭檢驗證實「品質頂級」

爽拿10盤鮭魚遭訕笑「不懂吃」！網暴動了

眼鏡男搭高鐵尿尿！她傻眼：行李全遭殃

阿翔滑進摩鐵「開房間3小時」完事全被拍！

每天273元要求做一桌好菜　高一兒子8週驚人轉變！

姑婆聯手凌虐　她被逼離婚還要擔家計

蕾菈醉倒路邊被撿走結局超傻眼

范瑋琪被酸「小孩知道說謊讀哈佛嗎」　正面反擊

更多

最夯影音

更多
小鬼打破不合傳言私下同框KID　海中央獻唱《地球上最浪漫的一首歌》

小鬼打破不合傳言私下同框KID　海中央獻唱《地球上最浪漫的一首歌》
《我的婆婆》Darren遭小三騙走200萬　鍾欣凌氣到拿棍子：打死你

《我的婆婆》Darren遭小三騙走200萬　鍾欣凌氣到拿棍子：打死你

巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田

半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田

比莉姐曝「愛情觀」笑翻全場　吐槽兒子周湯豪：他那麼機車

比莉姐曝「愛情觀」笑翻全場　吐槽兒子周湯豪：他那麼機車

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面