　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

開車直行被開「未打右轉燈」罰單　法官打臉開單警察和檢舉魔人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲警方依據公路總局於路口前設置的交通指示牌面上，行駛台13線的箭頭方向不是直線，認為是要右轉才開單告發。（圖／翻攝自google map）

▲警方依據公路總局於路口前設置的交通指示牌面上，行駛台13線的箭頭方向不是直線，認為是要右轉才開單告發。（圖／翻攝自google map）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1名羅姓男子，在2019年10月24日開車沿永貞路一段南下外側車道，準備接台13線往苗栗方向時，遭警方以「右轉未打方向燈」為由開罰1200元；羅男不服提訴訟，苗栗地方法院受理後認為，羅男接走台13線勘認是直行，永貞路接台1線反而需左偏，因此認定不需打右轉燈，罰單撤銷。

羅男表示，自己從永貞路1段南下，行經到此路口分為台1線與台13線叉路，認為走台13線才是直行，反而走台1線還有微微左彎；因此以駕駛本身的判斷，是不需要打右轉燈的，怎料會被開單告發；自覺不服才提行政訴訟，主張罰單撤銷。

法官調查後認為，在這叉路口前方還有一條供右轉的小巷子，道路的左邊為台1線，右邊為台13線，如果欲走台13線方向，又打了右轉燈的話，更讓後方民眾以為是要轉進這小巷子’；民眾檢舉光碟內容顯示，羅男開車經過路口後所銜接的台13線，與永貞路一段是較為筆直的一條道路，反而與銜接台1線，有明顯左轉彎趨勢，故應認為羅男開車行駛的路線為直行，並無使用方向燈之必要，羅男訴請有理，故准撤罰單。

頭份警方也無奈表示，這件違規案件是由民眾檢舉的，這民眾也多次向警方檢舉各項交通違規案件，如沒開單，還會被追問理由，若沒有受理，又擔心對方甚至檢舉警方瀆職，實在讓警方困擾不已；不過，頭份分局也說，未來受理車輛駕駛於永貞路一段南下接行台1線、台13線沒打方向燈的違規檢舉，將依照法院判決，不予開單告發；若民眾遭檢舉且尚未繳納罰款，可向監理站申訴，分局也會協助撤單。

・全球每2秒賣出一瓶

獨／遲來的正義！苗栗張藥房原址重建剩6坪　遺孀：家就是家，大小沒關係　

ET快訊
連千毅出席法庭辯論太差　委任律師叫他閉嘴：簡直是弱智、低能
隋棠揭女童長期遭侵犯！槓上屏縣府　潘孟安怒回應了
一定開罰！「孟加拉郭董」夫妻染新冠肺炎返台　中市府改口了　
罕見！桃園7連霸議員賄選判無罪　但仍「當選無效確定」
快訊／全國第一個！　這縣市紓困每人可領「500元現金」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

中和高壓電塔爆炸！「火光＋石頭」四射　路邊19輛車＋店家玻璃全碎…

連千毅出席法庭辯論表現太差　律師叫他閉嘴：簡直是弱智、低能

2男輪姦酒醉學妹竟拿牙刷刷下體企圖滅證　判3年與3年2月

高溫熱昏！宜蘭女騎士直上國5　駕駛驚呼報警...雪隧前緊急攔截

夢想B cup…開刀4次還是F奶！她縮胸失敗　肥厚疤痕+右手不舉大崩潰

2車碰撞車主、駕駛「同名同姓」！警做筆錄驚呆　括號註記：不同人

辣小三激戰人夫944次...3天就來一發！元配崩潰怒告　大法官釋憲後刑責全免

通緝男開車返家臨檢急轉彎　警早料到！巷子內等「甕中捉鱉」

灌鎮靜劑殺妻再刺死5歲幼子　死囚鄭文通獄中癌症病逝

怪異越男大鬧超商還「擄車」扯傷老婦　警攔截圍捕1小時速逮

時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏

李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

0負評民宿老闆砸車！慘被1星灌爆　鄰居力挺：車主一家才是路霸惡鄰

解送途中「嫌犯藥癮發作哀號」　高雄警加速行駛釀飛天警車插曲

白敬亭收到「佩佩豬手錶」憤而離場　怒喊王嘉爾沒攔他「怎麼回事」XD

24年努力！台灣告別口蹄疫　蔡英文：為台灣豬豬打開市場

小甜甜急求書偉幫她　難為情：手指頭伸進去弄一弄就好

中和高壓電塔爆炸！「火光＋石頭」四射　路邊19輛車＋店家玻璃全碎…

連千毅出席法庭辯論表現太差　律師叫他閉嘴：簡直是弱智、低能

2男輪姦酒醉學妹竟拿牙刷刷下體企圖滅證　判3年與3年2月

高溫熱昏！宜蘭女騎士直上國5　駕駛驚呼報警...雪隧前緊急攔截

夢想B cup…開刀4次還是F奶！她縮胸失敗　肥厚疤痕+右手不舉大崩潰

2車碰撞車主、駕駛「同名同姓」！警做筆錄驚呆　括號註記：不同人

辣小三激戰人夫944次...3天就來一發！元配崩潰怒告　大法官釋憲後刑責全免

通緝男開車返家臨檢急轉彎　警早料到！巷子內等「甕中捉鱉」

灌鎮靜劑殺妻再刺死5歲幼子　死囚鄭文通獄中癌症病逝

怪異越男大鬧超商還「擄車」扯傷老婦　警攔截圍捕1小時速逮

中和高壓電塔爆炸！「火光＋石頭」四射　路邊19輛車＋店家玻璃全碎…

楊潔篪跟蓬佩奧「提到台灣」　要美國恪守「一個中國」原則

快訊／副院長陳其邁的最後一次院會...蘇貞昌為這場晨會向他致謝！

居家慶生趴的超～cute部署！名模林可彤備歡樂多多5招　小孩瘋狂大人放空超歡喜

裕隆汽車啟動轉型「爭取多元客戶」！新店裕隆城商場預計2021年開幕

北極星1B期腦癌臨床獲FDA、TFDA核准　啟動收錄病患

黃光芹槓上蔡壁如！怒轟：民眾黨有她一天　加速滅亡

威力彩衝8.5億今年新高！　花800元聰明包牌拚當億萬富翁

威力彩衝8.5億「頭獎機率=被雷劈36次」　閃電洩天機...專家曝真相

態度軟化？霍華德澄清「沒勸人罷賽」　湖人不確定布萊德利是否會打

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

社會熱門新聞

誆買太空梭去少龍的星球！「仙女班」200處女慘淪性奴

迷昏返台閨蜜！女大生LINE男友來性侵　幫戴套在旁拍攝

快訊／詐騙澎恰恰180萬元「陳董」落網　

勒斃前女友還想姦屍！　法官判免死理由曝光

基隆遇害女師案　2人死刑定讞等待槍決

買房一個月變凶宅　前屋主挨告詐欺

性侵仙女遭收押　少龍被起底是歌手

高雄男幫媽討債一槍射穿心臟！棄屍大寮山區草叢下場曝

新北男搭訕「跨性別公關」　　反遭拖出痛打

2年288件！網拉布條連署速審蘇大媽

3前國會助理涉共諜案　2聲押1交保

即／國1北上湖口段4貨車追撞　大塞車紫爆

22歲馬尾妹遭當性奴12小時　台北男強拉搭捷運囚家中

休旅車進自助洗輾撞10歲童　倒車再壓輪下...網轟：青瞑喔！

更多熱門

相關新聞

罰單「字太醜」　高市警局花370萬買神器改善

罰單「字太醜」　高市警局花370萬買神器改善

上個月中，在高雄有機車騎士沒戴安全帽遭員警攔下開單，但是罰單上的警方字跡很潦草，事後被PO上網路，遭到網友無情撻伐，為了減少類似狀況發生，高雄市警方繼去年添購60部舉發單用列表機，今年加碼添購205台，一共耗費370萬公帑，未來供貨後，將配發給17個分局外勤單位使用。

副主委PO影片「公審住戶」 抱怨文風向神轉

副主委PO影片「公審住戶」 抱怨文風向神轉

路口等左轉遭撞！騎士超車閃不及噴飛倒地

路口等左轉遭撞！騎士超車閃不及噴飛倒地

1分鐘違規3次遭罰　男辯遭逼車亮槍

1分鐘違規3次遭罰　男辯遭逼車亮槍

「蘇大媽」超商趴桌睡一晚　今早搭火車回台南

「蘇大媽」超商趴桌睡一晚　今早搭火車回台南

關鍵字：

檢舉達人違規未打方向燈

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

郭碧婷「挺6個月大肚」懷孕了！身份證還是單身

慎入！26歲男植髮後頭皮如「長滿蟲卵」

嚇歪！爬山見樹幹壓著「發紺腐爛腳趾」

蝦子染疫確診！「十足目虹彩病毒」侵台　70萬尾蝦隻遭限制移動

《慾罷不能》玩咖情侶檔分手了

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

去燒肉吃到飽怎回本？　神人曝三個重點：吃到經理發抖

爸媽搭客運北上打來報平安！女兒下秒接噩耗毛翻

爬山驚見七星劍插地板！網看完毛炸

路邊「2000萬法拉利458」大咖車主是他！

怕小鬼搶飯碗！KID爆鏡頭外玩到翻臉

「鬼峮戀」小鬼首發聲…釣出楊丞琳！

峮峮死會！直擊小鬼「潛入香閨秘戀」

誆買太空梭去少龍的星球！「仙女班」200處女慘淪性奴

沙發睡死！她被貓媽當產檯秒嚇醒

更多

最夯影音

更多
時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏

時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏
李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面