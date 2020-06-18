開車直行被開「未打右轉燈」罰單　法官打臉開單警察和檢舉魔人

▲警方依據公路總局於路口前設置的交通指示牌面上，行駛台13線的箭頭方向不是直線，認為是要右轉才開單告發。（圖／翻攝自google map）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1名羅姓男子，在2019年10月24日開車沿永貞路一段南下外側車道，準備接台13線往苗栗方向時，遭警方以「右轉未打方向燈」為由開罰1200元；羅男不服提訴訟，苗栗地方法院受理後認為，羅男接走台13線勘認是直行，永貞路接台1線反而需左偏，因此認定不需打右轉燈，罰單撤銷。

羅男表示，自己從永貞路1段南下，行經到此路口分為台1線與台13線叉路，認為走台13線才是直行，反而走台1線還有微微左彎；因此以駕駛本身的判斷，是不需要打右轉燈的，怎料會被開單告發；自覺不服才提行政訴訟，主張罰單撤銷。

法官調查後認為，在這叉路口前方還有一條供右轉的小巷子，道路的左邊為台1線，右邊為台13線，如果欲走台13線方向，又打了右轉燈的話，更讓後方民眾以為是要轉進這小巷子’；民眾檢舉光碟內容顯示，羅男開車經過路口後所銜接的台13線，與永貞路一段是較為筆直的一條道路，反而與銜接台1線，有明顯左轉彎趨勢，故應認為羅男開車行駛的路線為直行，並無使用方向燈之必要，羅男訴請有理，故准撤罰單。

頭份警方也無奈表示，這件違規案件是由民眾檢舉的，這民眾也多次向警方檢舉各項交通違規案件，如沒開單，還會被追問理由，若沒有受理，又擔心對方甚至檢舉警方瀆職，實在讓警方困擾不已；不過，頭份分局也說，未來受理車輛駕駛於永貞路一段南下接行台1線、台13線沒打方向燈的違規檢舉，將依照法院判決，不予開單告發；若民眾遭檢舉且尚未繳納罰款，可向監理站申訴，分局也會協助撤單。

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