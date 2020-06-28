騎車愛躲太陽！「5項違規」一次看懂　開罰價格曝光

▲機車騎士躲太陽可能吃罰單，危險行為與開罰價格出爐。（圖／記者張一中攝）

記者趙蔡州／綜合報導

夏天中午時間騎車出門，許多人在等待紅燈時，會尋找「陰影處」躲避陽光，甚至因此不依規定停在停止線前。交通警察大隊表示，用路人為了躲避太陽，在紅線上或公車停靠區違規停車，可以開罰300元至600元，若無特殊情況突然把車停在路中間，依法最重可開罰24000元。

網路上經常能看見，機車騎士為躲太陽，突然在路中間煞車、停在路邊紅線擋路，甚至藏在大車旁陰影處的相關消息。臉書「爆廢公社公開版」就有網友抱怨，前方機車騎到一半急煞，害他不小心撞上機車車尾，氣得詢問騎士為何要煞車，結果對方就說「前面有太陽」，讓他大罵「怕曬就不要騎車好嗎。」

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▲機車騎士為了躲太陽，停在大車陰影處，相當危險。（圖／翻攝自爆料公社）

交通警察大隊表示，用路人為躲避太陽，在紅線上或公車停靠區停車，已經觸犯違規臨時停車，經檢舉可開罰300元至600元，停在黃網線則可以開處600到1200元，越線或壓在斑馬線則可開罰900到1800元，若停在左右轉專用道，出現妨礙後車前行情況，可以開罰600元至1800元。

交通警察大隊指出，用路人如果沒有突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，最高可以開處24000元罰鍰，如果因此造成車禍情況，將面臨肇事責任、吊銷駕駛執照。