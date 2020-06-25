機車停鐵路平交道前黃網線等待　「1萬5千」罰單寄上門…網友熱議

▲女騎士（右）臨停鐵路平交道前，被檢舉收到1萬5000元罰單 ，畫面中其他兩名騎士也可能收到罰單了。（圖／網友提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

一位機車騎士，於6月3日早上，騎機車經過高雄市忠孝路平交道時，臨停在畫有禁止臨停的「雙斜黃線區域」，被民眾拍下向鐵路警察告發，警方依道路交通處罰條例開罰1萬5000元；由於罰款金額相當高，罰單及照片連日來的LINE群組瘋傳，引來網友熱議。

▲罰單。

有網友說「距離很遠」、「我們都這樣停」、「不然要停哪裡」、「一萬五也太貴」、「搶錢噢！」，但也有人回應「不能拿生命開玩笑」、「開車騎車都要守規矩」才能確保平。

屏東監理站呼籲，目前人手一機，拍照很方便，籲用汽機車駕駛人務必遵守交通規則，以免被拍下違規畫面被檢舉，罰款金額都相當高，其中機車罰1萬5000元，汽車3萬4000元，如果大型車則要罰9萬元。

根據屏東監理站資料，屏東地區在平交道臨時停車或停車違規舉發案件，2019年汽車2件,機車1件;109年到目前只有機車1件，違規地點分別在南州鄉三民路及崁頂鄉田寮路，都是民眾拍照檢舉。

屏東監理站長洪美芳說，根據道路交通處罰條例第54條1項3規定，汽車駕駛人，駕車在鐵路平交道有下列情形之一者，處新臺幣一萬五千元以上九萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照一年。因而肇事者，吊銷其駕駛執照：一、不遵守看守人員之指示，或警鈴已響、閃光號誌已顯示，或遮斷器開始放下，仍強行闖越。二、在無看守人員管理或無遮斷器、警鈴及閃光號誌設備之鐵路平交道，設有警告標誌或跳動路面，不依規定暫停，逕行通過。三、在鐵路平交道超車、迴車、倒車、臨時停車或停車。籲請民眾遵守規定，以免被檢舉挨罰。

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