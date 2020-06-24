砸道上高速公路「硬切」挨罰3千　他辯：對方故意貼近...車距僅6米遭打臉

▲黃姓駕駛在高速公路未保持安全距離「硬切」被檢舉開單告發 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

有的駕駛人以為變換車道只要打了方向燈就能「硬切」，這種行為不僅造成自己荷包失血，更威脅到其他用路人的安全。高速公路上任意切換車道，未保持安全距離，汽車駕駛人會吃上新臺幣3000元以上6000元以下的罰單。

▲超車示意圖。

屏東監理站說，有一名黃姓男子駕車從匝道上高速公路，在匝道車道縮減路段「硬切」駛入左側車道。後方駕駛以行車紀錄器畫面提出檢舉，警方依未保持行車安全距離告發，罰款3000元。

黃主張是檢舉人故意貼近他的車，訴請撤銷處分。法官認為，如以黃男當時最低時速62公里計算，黃男至少應與檢舉人車輛保持31公尺安全車距。黃在變換車道時，與檢舉人車輛距離以畫面中地面穿越虛線計算，僅有6公尺，未保持安全間距，判黃敗訴。

監理站表示，依「高速公路及快速公路交通管制規則」規定，在高、快速公路行車時，於正常天候狀況下，小型車車輛速率之每小時公里數值除以2，單位為公尺。舉例言之，若行車時速100公里時，小型車應保持50公尺行車安全距離，依此類推。駕駛人可以車道線來判斷，車道線長4公尺，間距6公尺，一組為10公尺，可對照參考

屏東監理站站長洪美芳特別提醒駕駛人，高、快速公路上之行車速度高，應保持隨時可以煞停之距離，以應付各種突發狀況；若要變換車道，則應先顯示方向燈及保持安全間距，以免受罰並增加車輛肇事的風險。

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