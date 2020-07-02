看完謎片撲倒親媽：很久沒那個了！母嚇壞哀求放手…「抓鳥抵抗」爬陽台求救

▲她遭兒子伸出狼爪嚇壞，光著下半身在陽台上呼救。（圖／取自免費圖庫123RF）

記者戴若涵／台北報導

台北一名男子阿三（化名）看完謎片後竟色心大起，對親生媽媽伸出狼爪，還稱「很久沒有那個了，很想要」，阿三母親見狀嚇壞，砸菸灰缸、抓鳥反擊，最後跑到陽台報警處理，整起事件才曝光！一審法院判阿三有期徒刑2年4月，案經上訴二審、最高法院皆駁回，全案定讞。

判決指出，阿三2018年7月17日凌晨在客廳看謎片，孰料，他心生邪念，上午10時許竟在房間內熊抱母親，將母親轉向後強吻嘴部，一邊說，「好久沒有那個了，很想要」等語，接著將母親推倒並壓制在軟墊上，不顧對方嚇壞拿陶瓷菸灰缸敲頭、咬嘴唇、舌頭反擊，強行脫掉媽媽的外褲、內褲，出手掐脖子，試圖性侵母親，但因為對方用腳踹、手抓男性生殖器官奮力抵抗，這才沒有得逞。

阿三母親被掐住頸部感到呼吸困難，只好苦苦哀求兒子放手，最後趁著阿三起身讓她坐起時，跑到隔壁房間關門上鎖，並到陽台呼救、報警處理。

雖然阿三的律師辯稱，阿三因持續有潛在性的身心障礙，已達幻聽、幻覺現象，甚至有自殘行為，案發時已8天沒有睡覺，又飲用酒類、未正常服用精神藥物，致潛在性病因發作，辨識行為違法的能力應有顯著降低。

但一審法院勘驗證詞發現，阿三對於案發當天請母親買菸遭拒、偷看謎片後萌生「賤思想」、媽媽當天上午有叫他去洗澡等情節，都能明確供述。另外，阿三母親在警詢時也說過，阿三曾問她，「媽媽，我強暴妳，妳會怎麼做」，她當下以為只是說說，沒想到真的發生在她身上。法官依強制性交未遂罪，將阿三判刑2年4月。

案經上訴，二審法院認為，阿三犯行明確，不謹遵人倫分際，竟然只因一時的慾念就想性侵母親，造成母親身心受創，將上訴駁回；最高院審理時，阿三稱已經反省、悔過，請法院從輕量刑1年2月至10月間，但上訴仍遭駁回，全案確定。

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