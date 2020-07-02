5歲兒喊「我喜歡男的」　爸驚「這天來得太快」...抬頭秒暈：林北都買爆

▲兒子是拼圖神童！（圖／翻攝爆廢公社）



網搜小組／劉維榛報導

孩子童言童語，可把家長嚇出一身冷汗！一名爸爸透露，日前兒子突然說出心中秘密，「我比較喜歡『男的』呢！」讓原PO驚呆了，崩潰反問「是喔，那你喜歡誰啊？」結果真相超展開，原來兒子喜歡有難度的拼圖，原PO鬆一口氣笑虧，「林北我買爆！」

一名男網友在臉書《爆廢公社》分享超糗故事，昨（1）日，他在房間玩手機玩得正起勁，寶貝兒子突然衝進來，語出驚人喊話，「爸爸～我和你說喔，我比較喜歡『男的』呢！」

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此話一出，原PO表情瞬間僵化，心想著兒子才5歲，「不是不能接受孩子是同性戀，我和老婆討論過很多次，都是認為順其自然就好，但是我沒想到的是這天來的太突然了吧！」當下，原PO只能故作鎮定，邊滑著手機回應，「是喔，那你喜歡誰啊？」

結果，兒子一臉懵懂反問爸爸，「你說什麼？」原PO保持冷靜搭話，「你不是喜歡男的？啊總該有喜歡的人吧？」接著他鼓起勇氣，抬頭往兒子的方向一看，真相超爆笑！

只見兒子手裡拿著拼圖，一邊嚷嚷著「『難的』就好，不一定要誰的，但是有恐龍的會比較好，這些都太簡單了！」原PO忍不住大笑，「靠X啊！難的拼圖我買！都買！什麼恐龍火車蜘蛛人！林北我買爆！」

▲網友也心揪了一下！（圖／翻攝爆廢公社）



爸爸小劇場大爆發，心情彷彿坐了雲霄飛車，文章曝光後，掀起5千多名網友笑炸回應，「哈哈，五歲孩子說的話聽聽就好，昨天我女兒還說以後要跟她爸結婚咧」、「這一定要買清明上河圖給他拼！太爭氣了」、「大人踏入社會多了⋯想的總是比較複雜」、「我女兒（5歲時）還問我她能不能和她的閨蜜結婚呢」、「其實愛人的能力比較重要，愛男愛女不重要」。