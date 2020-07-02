陳文成事件39週年！陳菊提醒民主得來不易...她曾在景美看守所找自己的名字

▲陳菊2日在臉書悼念陳文成事件39週年。（圖／翻攝自Facebook／陳菊(花媽)）

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文日前回應外界質疑提名前總統府秘書長陳菊為監察院長及國家人權委員會主委時，讚揚她過去無懼威權投入人權工作，且參與台灣民主轉型進程，因此當之無愧。陳菊2日除在臉書悼念陳文成事件39週年外，也感嘆當年站出來對威權發聲的受害者遭遇，同時希望透過轉型正義，還原當年威權政府壓迫人民的真相，及提醒民主自由得來不意。

陳菊表示，39年前的今天，旅美學人陳文成博士被警總人員從家中帶走，隔天被發現陳屍在台大校園。39年來，陳文成的家人和社會大眾，始終不知道那一天發生了什麼事？為什麼陳文成會被帶走？為什麼會死去？又為什麼被棄屍在台大校園？

陳菊指出，「在那個我從事政治犯救援工作的年代」，有許多受難者為什麼被抓、如何被審判、關押在哪裡、何時被釋放，或者從此陰陽兩隔，在當時沒人知道，甚至也無人聞問。

陳菊透露，現在的景美看守所裡頭有一條歷史長廊，上面刻滿政治犯的名字，「我曾沿著長廊尋找自己的名字，一直走到長廊的最末端才看到」，在她的名字之前，還有很多很多人，他們在最黑暗的年代勇敢站起來反抗、犧牲生命，「他們的名字在風中、雨中，但台灣社會不知道他們是誰」。

「我始終相信，『心裡有天堂的人，就不怕被釘在十字架上。』」陳菊認為，推動轉型正義是台灣脫胎換骨的歷史工程，讓歷史真相大白是公道的基礎，如果沒有歷史真相、就沒有真正的公平與和平。

陳菊指出，在擔任總統府秘書長期間，她參與了政治檔案解密的工作，而促轉會也在解密檔案的基礎上進行調查，針對陳文成事件和林家血案等案件都有新的進展，但仍然有許多真相等待更進一步的挖掘。

陳菊表示，盡力找出真相，還原當年威權政府壓迫人民並侵害人權的歷史，提醒我們守護得來不易的民主自由，是我們活下來的人們，義無反顧的歷史責任。