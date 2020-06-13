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台大學生提成立「轉型正義小組」　校務會議「109票不贊成」未通過

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▲▼ 台大校務會議 。（圖／記者崔至雲攝）

▲台大今舉行校務會議。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣大學今（13日）召開第二學期第二次校務會議，其中，學生會建議成立「校園轉型正義小組」，最終該案表決以24票贊成比109票不贊成，不通過。對此，學生會會長凃峻清表示遺憾，但也說，這不是挫敗，也藉此讓各界了解轉型正義的重要。

凃峻清在台大校務會議後接受媒體訪問時指出，該案討論長達40分鐘之久，過程中有校務會議代表表示「不需要討論」直接進入表決，最終以109票否決該案，對於這樣的結果，凃峻清表示，這顯示台大非常需要這樣的小組，因為許多教授不願意，也不知道過去台大發生的事情，只認為成立這樣的小組是鬥爭、是製造紛擾、混亂，但他認為，會有紛擾，就是因為過去發生的事情不曾被整體性的認識跟處理，問題累積至今，就讓大家有長期的對立。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 校務會議 。（圖／記者崔至雲攝）

▲台大校長管中閔、副校長周家蓓校務會議後向媒體說明校務會議過程。（圖／記者崔至雲攝）

凃峻清也說，在會議的討論過程中一度有老師指責學生的提案，認為該小組成立後會無限上綱，但學生認為，這些教師忽略了自由民主的法定下，該小組討論任何議題都需要一定的程序，而這些老師只是憑空臆測這樣的議案，證明了台大更需要轉型正義小組。

▲▼ 台大學生代表 。（圖／記者崔至雲攝）

▲台大學生代表 。（圖／記者崔至雲攝）

由於今年3月的台大校務會議通過臨時動議，不再開放媒體入場，也不開放學生直播，校方改採會後召開媒體茶敘，說明會議結論。會後周家蓓根據該案也進行說明，討論案一切順利，在進行學生提案時，很多代表提出觀點，但進行到第7位時，代表建議停止討論，而且過程中學生代表也沒有想要繼續舉手發言，因此就停止表決，最終109票反對成立轉型正義小組，24票贊成。

校長管中閔也說，雖然該案沒通過，不代表學校不支持師生探究真相，校方也鼓勵大家繼續學術研究，但期待這些研究要排除成見，這樣才能呈現校史的原貌。
 

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