盼轉型正義遭指要「拆傅鐘」　台大學生會怒批校方曲解提案

▲台大學生會預計在校務會議提案成立「校園轉型正義小組」。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣大學學生會預計在本周六（13日）校務會議提案，建議成立「校園轉型正義小組」。但有校友認為，學生會以成立「轉型正義小組」之名，清除傅鐘、傅園等，呼籲校友聯署一同「搶救傅鐘」。對此，學生會今（12日）批校方及該校友，誤導民眾、打壓提案，是阻礙歷史真相的幫兇，應該向全民道歉。

台大學生會稍早公布校友群組內容，校友中心執行長劉寧在群組指出，「母校學生會及部分學生將於本周六校務會議上提案，主張在校內成立轉型正義小組，以清除具『威權意象』的標誌地景，恐涉及傅鐘、傅園等，如果你也反對政治惡鬥進入校園，懇請聯屬接龍以供校方參考。」

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▲學生會盼成立「轉型正義小組」，遭到校友指出，學生是要「拆傅鐘」。（圖／記者崔至雲攝）

學生會長凃峻清指出，校園轉型正義小組是要作檔案徵集與檢討校史書寫、盤整校園空間，同時一切都需要依校內法定程序進行，但劉寧在校友重聚群組造謠、曲解學生提案。

凃峻清也怒批，台大校方使用國家預算，親自動員造謠，將有關校史檢討、還原歷史真相的轉型正義工作簡化、曲解為「拆傅鐘」，誤導民眾、阻礙討論，打壓提案，是阻礙歷史真相的幫兇，應該向全民道歉，同時也承諾校園中的校園轉型正義與歷史記憶重構的進程。

對此，台大校方回應，關於校友發起網路聯署活動，希望搶救傅鐘與傅園等地景意象一事，乃校友自主發起之活動，校方並未涉入。校方對於校友針對母校事務發表意見一向表示尊重，校友中心為服務校友單位，僅被動接受校友通知最後連署結果，過程中並無任何參與。並重申，校方尊重校務會議代表提案，本案尚待會議討論，不便於會前表達意見，會後如有決議再行奉告。

