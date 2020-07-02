獨／許崑源遺孀反擊了！PO文暗指墜樓賭很大　喊告梁文傑：出來講清楚

▲梁文傑臉書分享許崑源死訊，9個字被罵翻。（合成圖／記者李毓康攝、記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

前高雄市長韓國瑜罷免投票當天，在結果出爐後，高雄市議長許崑源發生墜樓身亡事件，台北市議員梁文傑更在臉書上嘲諷「嚇死人，是有賭很大嗎？」也遭到許多人撻伐，事發近一個月，許崑源遺孀林絲娛首度向《ETtoday新聞雲》表示「告到底！」，她激動地說：「這對我先生太不公平，我一定告，讓大眾知道不能這樣，人要有道德」。

▲許崑源遺孀林絲娛。（圖／ETtoday攝影中心攝）

高雄市議長許崑源6日墜樓身亡，震撼全台政界，然而台北市議員梁文傑卻在臉書上發文「嚇死人，是有賭很大嗎」，引發網友撻伐，即便撤下貼文並道歉，仍無法澆熄眾怒。事隔近一個月，許崑源遺孀林絲娛向《ETtoday新聞雲》記者表示，台北市議員說「賭很大」的，要對他「告到底」。

林絲娛悲憤表示：「這對我先生太不公平，我一定告，我一定要提出告訴，我已經請律師寫狀紙了，不這樣做這社會沒有是非，一點公理都沒有了」，她說：「還有網路截圖都截下來，我一定一一提告，不實報導也一一提告，遺屬不能沒有聲音，讓大眾知道不能這樣子，人要有道德，公民道德都沒有了，社會怎麼便這樣子」，林絲娛越講越激動。

再加上近日有媒體針對許家財產狀況做報導，林絲娛說：「我真的很難過…晚上都睡不著，網路抹黑這樣，我一定要出來喊話，要警政署長和蔡英文出來講公道話，可以放縱他們這樣搞嗎，如果再有第二個許崑源呢，不能這樣啊，我一定會站出來，捍衛我先生權利。」林絲娛說，這個「賭」字在網路上不斷討論，要梁文傑出面講清楚這個「賭」字意義何在，許崑源的女兒也不捨爸爸備受抹黑，盼能停止網路上流傳的不實攻擊。

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