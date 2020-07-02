指許崑源賭很大⋯遭遺孀喊告　梁文傑回應：尊重

▲梁文傑日前於臉書評論許崑源死訊被罵翻。（合成圖／記者李毓康攝、記者洪正達攝）

記者楊亞璇／台北報導

前高雄市長韓國瑜罷免投票當天結果出爐後，高雄市議長許崑源發生墜樓身亡事件，台北市議員梁文傑臉書上嘲諷「嚇死人，是有賭很大嗎？」遭到撻伐。事發近一個月，許崑源遺孀林絲娛2日首度表示將會「告到底！」。對此，梁文傑晚間也回應表示尊重。

許崑源墜亡後不久，梁文傑立刻在臉書上分享相關報導，附上「嚇死人，是有賭很大嗎」的文字，立刻引發外界批評。隨後，梁文傑即刪文並在臉書上發文二度道歉，「在沒有訊息的情況下胡亂揣測，雖然立刻刪文，但這確實是我的錯，也對家屬相當不敬，在此鄭重向大家致歉。」不過，儘管發文滅火，網友依然在下面留言，「敢做要敢當啊！刪什麼？怕什麼？」

由於眾怒難平，經過約20小時的時間，梁文傑三度道歉，希望能得到眾人的原諒，「從昨晚到現在，許多人湧入我的臉書來批評指教，我虛心接受。人死為大，胡亂揣測就是我的錯。在此再次致歉。」

事隔近一個月，許崑源遺孀林絲娛向《ETtoday新聞雲》記者表示，要對他「告到底」。林絲娛悲憤表示：「這對我先生太不公平，我一定告，我一定要提出告訴，我已經請律師寫狀紙了，不這樣做這社會沒有是非，一點公理都沒有了」，她說：「還有網路截圖都截下來，我一定一一提告，不實報導也一一提告，遺屬不能沒有聲音，讓大眾知道不能這樣子，人要有道德，公民道德都沒有了，社會怎麼變這樣子」。

對於許崑源遺孀喊告，梁文傑2日晚間回應，「這件事情我在第一時間已於臉書上致歉，對於其他的部分我只能表示尊重」。