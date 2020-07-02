民調遙遙領先藍白兩對手　陳其邁憂心投票率低：8月15日要去投啊！



▲陳其邁正全力拜票 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選三黨參選人正全力衝刺中，根據最新民調指出，國民黨參選人李眉蓁落後民進黨參選人陳其邁40個百分點，對此，藍綠參選人也做出回應，陳其邁則擔憂投票率低，希望大家都能出來投票，讓市政重開機；而李眉蓁則認為民調來自四面八方，表示尊重。

高雄市長補選最新民調出爐，支持度最高的是民進黨推派的陳其邁，達54.6%，其次為國民黨的李眉蓁14.4%，以及民眾黨的吳益政4.0%，陳其邁可說是遙遙領先。對此，陳其邁表示，民調是選舉的參考，也反映市民對於未來高雄市市長的期待。

▲陳其邁正全力拜票 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

他擔心的說：「假如大家覺得說選情變化不大，那投票率自然就會有些變化，跟實際投票出來的結果也會不一樣，所以希望大家都能夠出來投票。因為高雄市最近兩年裡面再加上8月15號就有四次的投票，大家也許會覺得6月6號投票完，8月15號的投票可能沒那麼重要，但是我相信8月15號是最後一哩路，我們不僅是6月6號罷免投票之後，最重要是8月15號要選一個新市長，能夠立刻上工、立刻做事、立刻解決問題，讓市政重開機，這是8月15號市長選舉最重要的意義。」





▲李眉蓁也加緊腳步到各地拜票 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

而國民黨市長參選人李眉蓁則說：「尊重各方民調，現在還是以自己的步調讓大家看到我們的專業清新，畢竟民調來自四面八方，所以還是尊重。」