　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不只黃捷要注意…這個連署點一次罷免四個議員　第一階段份數已達標！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲三民區罷免總部，罷免康裕成,何權峰,鄭孟洳,林于凱 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲三民區罷免總部，罷免康裕成、何權峰、鄭孟洳、林于凱，還自製「罷康」貼紙 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

前高雄市長韓國瑜被罷免後，各地民代被罷免聲浪四起，尤其在高雄，罷免時代力量市議員黃捷、民進黨市議員陳致中的罷免總部都已成立，另外，在三民區還有一處罷免總部，這裡一次罷免四位議員，有時代力量高市議員林于凱、民進黨高市議員康裕成、何權峰，鄭孟洳，根據發起人表示，目前4位議員提議連署書都已經達到4千份。

▲三民區罷免總部，罷免康裕成,何權峰,鄭孟洳,林于凱 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲三民區罷免總部，有不少民眾前來連署 。（圖／記者洪靖宜攝）

三民區一處罷免總部，這裡一次罷免四位議員，有時代力量高市議員林于凱、民進黨高市議員康裕成、何權峰，鄭孟洳。罷免發起人單單表示，罷免總部從6月18日成立，27日開張，目前四位議員的罷免連署提議書都已經收集超過4千份，由於目前連署點只有一個，預計下一步要開始掛布條，設立臨時攤位。不過，單單表示，舊怕被提議書不合格會被剃除，希望能收集到一倍，約一萬份後，才要送到中選會，啟動第二階段。

▲三民區罷免總部，罷免康裕成,何權峰,鄭孟洳,林于凱 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲三民區罷免總部。（圖／記者洪靖宜攝）

單單有信心表示，罷免不是做不到，目前只靠網路宣傳，和一個連署點第一階段就達標，因此會抱著必戰的決心，繼續做下去。至於四個議員，哪位的連署書收集最多？單單也直言就是康裕成，有民眾認為「她很可惡」，覺得康裕成曾任議長，但對於問政方面，卻給人感覺不好，指出四位議員在質詢上一直針對韓國瑜個人，沒有對市政做質詢和問政，單單說：「韓國瑜被罷免了，這些議員工作也可以告一段落了。」

▲▼高雄市議會韓國瑜_康裕成質疑恐嚇罷韓_李永癸 。（圖／記者洪正達攝）

▲發起人說，多數民眾不滿意康裕成在議場上的表現 。（圖／記者洪正達攝）

至於多位民代遭罷免，外界稱是出現「報復性罷免」，發起人單單說，我們是「抱負性」罷免，罷免是憲法賦予人民的權益，覺得他不好，空口說白話，我們都能行使罷免權利。

根據選罷法的規定，罷免第一階段要1%以上選民連署提案，第二階段要10%以上選民連署，第三階段才是投票。若以此次前高雄市長韓國瑜罷免案，三民區選舉人數28萬1281人計算，第一階段約要2812多份，第二階段要2萬8千多份，第3階段投票罷免，同意罷免票數要多於不同意罷免且超過選區25%同意票數，門檻是7萬320票以上。

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

【更多新聞】

民調遙遙領先藍白兩對手　陳其邁憂心投票率低：8月15日要去投啊！
 

ET快訊
快訊／新增1境外移入　男墨西哥工作返國染疫
LIVE／新增1境外移入個案「台灣確診數達448例」　指揮中
首例！新冠肺炎患者「勃起4hrs」冰敷也沒救　針頭抽出滿滿血
錢全放定存被嗆智障！網曝「定存100萬」年利息..狂嘆真的差
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨這樣都OK？蔡壁如嘆年輕人跟風流行

陳菊週五拜會立法院　「藍白」拒見、時代力量公開會談

6日綁定數位三倍券抽Gogoro　經濟部再找銀行業者談「加碼」

遭諷戰鬥力薄弱...林為洲：面對鎖喉功你能撐多久？

港區國安法實施　鄭文燦：歡迎港人來台居住，建立友善制度

對岸酸台灣、索馬利蘭「半斤、八兩想建交」　外交部：酸葡萄

來學射箭吧！台北孔廟夏令營即起開放報名

駐菲律賓代表處辦公大樓有確診案例　外交部：全數居家上班、暫停領務服務

不只黃捷要注意…這個連署點一次罷免四個議員　第一階段份數已達標！

外交部：台灣捐贈15萬片口罩、300公噸白米給索馬利蘭

小鬼打破不合傳言私下同框KID　海中央獻唱《地球上最浪漫的一首歌》

《我的婆婆》Darren遭小三騙走200萬　鍾欣凌氣到拿棍子：打死你

巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田

25歲女KTV狂飲5hrs到天亮　酒測值高達3！吐血脫糞身亡

比莉姐曝「愛情觀」笑翻全場　吐槽兒子周湯豪：他那麼機車

Hebe田馥甄9月攻蛋連唱三場！　S.H.E19週年合體？「永遠都有機會」

訪客紀錄留假名！持刀找前女友　恐怖男「捅破情人胸口」她慘死

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

阿翔親揭「摩鐵開房3小時」真相！　和老婆Grace培養感情「在家就可以」

民進黨這樣都OK？蔡壁如嘆年輕人跟風流行

陳菊週五拜會立法院　「藍白」拒見、時代力量公開會談

6日綁定數位三倍券抽Gogoro　經濟部再找銀行業者談「加碼」

遭諷戰鬥力薄弱...林為洲：面對鎖喉功你能撐多久？

港區國安法實施　鄭文燦：歡迎港人來台居住，建立友善制度

對岸酸台灣、索馬利蘭「半斤、八兩想建交」　外交部：酸葡萄

來學射箭吧！台北孔廟夏令營即起開放報名

駐菲律賓代表處辦公大樓有確診案例　外交部：全數居家上班、暫停領務服務

不只黃捷要注意…這個連署點一次罷免四個議員　第一階段份數已達標！

外交部：台灣捐贈15萬片口罩、300公噸白米給索馬利蘭

買500送100！農委會推網購農產　1.5萬項漁農畜盼創10億業績

史無前例超長寬鬆政策！　滙豐銀：美元大幅修正的風險有限

民進黨這樣都OK？蔡壁如嘆年輕人跟風流行

醉男持棍闖民宅「暴打鄰居老狗」　牠滿臉鮮血頭破洞...飼主心痛提告

新增境外移入病例　50歲男性墨西哥工作返國染疫

遭母親拋棄20年　購物專家郁菁淚喊「我已經不恨妳了」

妳這邊肉肉的！幫爸賣蔬果…慘遭佛寺志工摸遍全身　擺攤妹出招反擊

全台灣最好獎項！雲林振興觀光旅遊　不只抽汽車還送「農場契作」

本土劇「拿牛排刀氣切」超離譜！　重症名醫傻眼「5點轟爆」：根本黑白切

入境疫檢無共識！美1300名外交人員無法返中　路透曝：擔心北京取得DNA

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

政治熱門新聞

三倍券政府沒想到這點　黃暐瀚驚呆

3種身份綁悠遊付「花3000補3000」

陳其邁支持度過半　名嘴給李眉蓁建議

179萬完成申購三倍券！6成選紙本

國民黨：領三倍券排隊耗時　網： 不要領啊

王浩宇是「潔西卡」？急po證據否認

王定宇：國民黨練拳可找館長當黨主席

振興三倍券怎麼用？　一次看懂「四種使用攻略」

新北加碼！侯友宜推「500元三倍券換800元地方券」

衝議場「仆街」　賴品妤PO照自嘲

世界上沒人承認索馬利蘭？　吳釗燮拋2個理由回擊

柯文哲大巨蛋記者會突喊卡

索馬利蘭「零」邦交國　國民黨說話了

李眉蓁輸40％　陳以信爆「奇襲」策略

更多熱門

相關新聞

遭罷免提議過關　富里鄉鄉長支持者聯署力挺

遭罷免提議過關　富里鄉鄉長支持者聯署力挺

花蓮富理鄉鄉長陳榮聰廿九日遭反對陣營提出罷免第一階段提議連署過關，支持陳榮聰的富里鄉各村長及部落頭目，30上午也在公所召開記者會並遞交數百名支持陳榮聰的聯署書，現場並高的支持陣營並高喊「鄉長加油」並獻花致意，讓陳榮聰感到非常窩心。

獨／罷免陳致中驚見「18禁小物」！老司機秒懂笑了

獨／罷免陳致中驚見「18禁小物」！老司機秒懂笑了

宜蘭中華村7/4罷免投票！　147票定生死

宜蘭中華村7/4罷免投票！　147票定生死

花蓮史上第一次　富里鄉民罷免鄉長

花蓮史上第一次　富里鄉民罷免鄉長

1總部+6連署點！罷免黃捷衝破2.5萬份

1總部+6連署點！罷免黃捷衝破2.5萬份

關鍵字：

罷免康裕成何權峰鄭孟洳林于凱

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

8年睡遍3000人！20歲高顏值正妹「組4大金剛」激戰男伴

東區ZARA前車震　下場曝光

快訊／新增1例境外移入！指揮中心1400臨時記者會說明

新婚第1天老公不准關門「聽不到媽聲音」！妻：他們同房13年

眼鏡男搭高鐵尿尿！她傻眼：行李全遭殃

盜男神照約砲！他騙戴眼罩運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰

台灣贈20萬枚口罩！芬蘭檢驗證實「品質頂級」

爽拿10盤鮭魚遭訕笑「不懂吃」！網暴動了

阿翔滑進摩鐵「開房間3小時」完事全被拍！

姑婆聯手凌虐　她被逼離婚還要擔家計

好市多「消暑神飲」賣瘋！他默默也搶了一箱...

蕾菈醉倒路邊被撿走結局超傻眼

范瑋琪被酸「小孩知道說謊讀哈佛嗎」　正面反擊

每天273元要求做一桌好菜　高一兒子8週驚人轉變！

三倍券政府沒想到這點　黃暐瀚驚呆

更多

最夯影音

更多
小鬼打破不合傳言私下同框KID　海中央獻唱《地球上最浪漫的一首歌》

小鬼打破不合傳言私下同框KID　海中央獻唱《地球上最浪漫的一首歌》
《我的婆婆》Darren遭小三騙走200萬　鍾欣凌氣到拿棍子：打死你

《我的婆婆》Darren遭小三騙走200萬　鍾欣凌氣到拿棍子：打死你

巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田

半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田

25歲女KTV狂飲5hrs到天亮　酒測值高達3！吐血脫糞身亡

25歲女KTV狂飲5hrs到天亮　酒測值高達3！吐血脫糞身亡

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面