不只黃捷要注意…這個連署點一次罷免四個議員　第一階段份數已達標！

▲三民區罷免總部，罷免康裕成、何權峰、鄭孟洳、林于凱，還自製「罷康」貼紙 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

前高雄市長韓國瑜被罷免後，各地民代被罷免聲浪四起，尤其在高雄，罷免時代力量市議員黃捷、民進黨市議員陳致中的罷免總部都已成立，另外，在三民區還有一處罷免總部，這裡一次罷免四位議員，有時代力量高市議員林于凱、民進黨高市議員康裕成、何權峰，鄭孟洳，根據發起人表示，目前4位議員提議連署書都已經達到4千份。

▲三民區罷免總部，有不少民眾前來連署 。（圖／記者洪靖宜攝）

三民區一處罷免總部，這裡一次罷免四位議員，有時代力量高市議員林于凱、民進黨高市議員康裕成、何權峰，鄭孟洳。罷免發起人單單表示，罷免總部從6月18日成立，27日開張，目前四位議員的罷免連署提議書都已經收集超過4千份，由於目前連署點只有一個，預計下一步要開始掛布條，設立臨時攤位。不過，單單表示，舊怕被提議書不合格會被剃除，希望能收集到一倍，約一萬份後，才要送到中選會，啟動第二階段。

▲三民區罷免總部。（圖／記者洪靖宜攝）

單單有信心表示，罷免不是做不到，目前只靠網路宣傳，和一個連署點第一階段就達標，因此會抱著必戰的決心，繼續做下去。至於四個議員，哪位的連署書收集最多？單單也直言就是康裕成，有民眾認為「她很可惡」，覺得康裕成曾任議長，但對於問政方面，卻給人感覺不好，指出四位議員在質詢上一直針對韓國瑜個人，沒有對市政做質詢和問政，單單說：「韓國瑜被罷免了，這些議員工作也可以告一段落了。」

▲發起人說，多數民眾不滿意康裕成在議場上的表現 。（圖／記者洪正達攝）

至於多位民代遭罷免，外界稱是出現「報復性罷免」，發起人單單說，我們是「抱負性」罷免，罷免是憲法賦予人民的權益，覺得他不好，空口說白話，我們都能行使罷免權利。

根據選罷法的規定，罷免第一階段要1%以上選民連署提案，第二階段要10%以上選民連署，第三階段才是投票。若以此次前高雄市長韓國瑜罷免案，三民區選舉人數28萬1281人計算，第一階段約要2812多份，第二階段要2萬8千多份，第3階段投票罷免，同意罷免票數要多於不同意罷免且超過選區25%同意票數，門檻是7萬320票以上。

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