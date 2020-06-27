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送許崑源最後一程…江啟臣：傳承許議長對高雄的熾熱情感繼續打拚

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▲▼江啟臣今天送許崑源最後一程。（圖／翻攝自江啟臣臉書）

▲江啟臣今天送許崑源最後一程。（圖／翻攝自江啟臣臉書）

記者楊蕓／台北報導

已故高雄市議長許崑源告別式27日上午舉行，國民黨大老馬英九、吳伯雄、王金平等都出席送許崑源最後一程，國民黨主席江啟臣率領李四川、李乾龍、曾永權、廖了以替許崑源靈柩覆蓋國民黨黨旗，追頒獎章證書。江啟臣隨後在臉書發文，提到6月6日當晚的複雜情緒直到今天都沒有消退，但在哀傷之餘也無法躊躇，更要加緊腳步面對接下來議長、市長補選的挑戰，傳承許崑源對高雄的熾熱情感，是國民黨的責任與使命。

▲▼許崑源告別式，江啟臣率國民黨團致意。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲許崑源告別式，江啟臣率國民黨致意。（圖／ETtoday攝影中心攝）

江啟臣憶起六月六日當天晚上，「所有關心高雄發展的夥伴，心中都缺了一塊，許議長的驟然離世，留給我們措手不及的哀傷與驚訝」，這樣的複雜情緒延續到三個星期後的今天，依舊沒有消退，「所以我們聚集在一起，互相靠攏，彼此安慰，尋求支持，用我們對於議長的思念，送議長最後一程，希望議長離苦得樂，往生淨土，家屬儘早走出哀痛。」

江啟臣說，他在覆蓋黨旗過程過中，更回想起許崑源對於高雄的掛念，對於國民黨情感，以及對於後輩的提攜與奧援，點點滴滴的印象累積，成就了議長真情、重義的形象，感佩不已，「議長，一路好走！您未盡的志業，就是我們的承擔！」

江啟臣也表示，哀傷之餘，我們不但無法躊躇，更要加緊腳步面對接下來議長、市長補選的挑戰。因為，傳承許議長對於高雄的熾熱情感，為高雄繼續打拚，是我們無法推卻的責任與使命，我們要更加努力，用盡一切力量，才能真正告慰許議長在天之靈。

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