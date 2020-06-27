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送許崑源最後一程…出殯隊伍繞行議會　黃捷在議員隊伍低頭90度鞠躬

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記者洪靖宜／高雄報導

已故高雄市議長許崑源告別式於27日上午舉行，國民黨內大老陸續到場，送許崑源最後一程，許崑源將安奉佛光山前，繞行議會，高雄市議會議員們13時20分左右，一共33位議員集合在議會大玄關，行致哀禮，大多數都是國民黨議員，時代力量的黃捷也到場，表情哀戚，深深一鞠躬送許崑源最後一程。

▲高雄市議會向許崑源行致哀禮 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄市議會向許崑源行致哀禮 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄市議會向許崑源行致哀禮 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄市議會向許崑源行致哀禮 。（圖／記者洪靖宜攝）

許崑源之靈柩下午13時20分左右，繞經高雄市議會做最終的告別，然後安奉佛光山，高雄市議員一共33位，集合在大門口向許崑源行致哀禮，副議長陸淑美說：「許議長任務完成，非常圓滿，請你一路好走，你放心，接下來任務就由我們來替你完成，許議長一路好走謝謝你」，議員們一鞠躬，有人哭喊著：「議長謝謝，一路好走」，有人不斷啜泣，哭得鼻子通紅，雙手合十，場面哀戚，大門口的跑馬燈也寫上：「許崑源議長任務完成，一路好走。」

而國民黨議員包含副議長陸淑美、國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁、議長參選人曾麗燕，以及李亞築、林義迪、鍾易仲、方信淵、王耀裕、劉德林、曾俊傑、蔡武宏、鄭安秝、陳麗珍、黃若翠、李雅靜、陳美雅、李雅芬、陳玫娟、黃紹庭、邱于軒、童燕珍、黃柏霖、陳麗娜、黃香菽到場；而民進黨則是有黨團總召韓賜村、林富寶、郭建盟到場致意；以及台灣團結聯盟議員吳銘賜；還有無黨團結聯盟、李順進、朱信強、陳善慧。

▲高雄市議會向許崑源行致哀禮 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄市議員黃捷(白衣)深深一鞠躬  。（圖／記者洪靖宜攝）

另外，還有披台灣民眾黨戰袍的市長補選參選人吳益政，默默排在後排，雙手合十，為議長送最後一程；而時代力量則黃捷及林于凱也都有現身，黃捷表示，為了不想被模糊焦點，才選擇沒出席早上的告別式，過程中，黃捷表情凝重，深深一鞠躬送許崑源最後一程。

▲高雄市議會向許崑源行致哀禮 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲披台灣民眾黨戰袍的市長補選參選人吳益政 。（圖／記者洪靖宜攝）

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