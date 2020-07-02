墨西哥染疫男未採檢就回台　羅一鈞揭原因：當地量能有限「只給重症篩」

▲指揮中心醫療應變組羅一鈞副組長說明境外移入病例。（圖／記者徐斌慎攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（2）日公布國內新增1例境外移入確定病例，為赴墨西哥工作的50多歲男性，他6月中下旬在當地已經出現症狀，多次就醫沒有採檢。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，個案在墨西哥診治時醫師已經評估新冠肺炎風險高，但當地檢驗量能有限，只有重症病患可採檢，他屬於輕症故無法採檢。

羅一鈞指出，個案是2月初被派到墨西哥工作，6月17日至22日陸續出現頭痛、咳嗽、四肢無力及發燒症狀，並曾於墨西哥當地多次就醫但未採檢，經治療後於6月25日症狀緩解。6月30日赴美轉機，於7月1日入境台灣，並主動告知過去14天內曾有不適症狀，由機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所隔離，經檢驗於今日確診，目前個案收治住院隔離。

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▲醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／記者徐斌慎攝）

在當地未採檢，羅一鈞說明，根據個案描述，當時墨西哥當地診所醫師幫他診治時評估為新冠肺炎的風險高，但卻無法替他採檢，因為當地採簡原則、檢驗量能有限的情況下，只提供住院跟重症病患進行採檢，輕症在當地很難進行採檢。

羅一鈞表示，目前國內規範是國人入境台灣無須準備PCR陰性證明，雖然個案並未事先通報相關症狀，但他搭機前症狀已經緩解，且搭機時穿著相關防護裝備，返國後也按照規定與檢疫人員通報，已經盡了相關義務。

指揮中心指出，衛生單位已掌握個案接觸者共23人，其中11人須居家隔離，包括同行同事1人，同班機前後二排乘客10人(另有1人轉機未入境)，同班機機組員11人因全程有適當防護，列為自主健康管理對象。