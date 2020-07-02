墨西哥染疫男「多次就醫未採檢」搭機穿防護衣+N95　23名接觸者11人居家隔離

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(2)日公布國內新增新冠肺炎境外移入病例，為50多歲男性，今(2020)年2月初至墨西哥工作，昨(1)日返國入境。疾管署副署長羅一鈞表示，個案在６月中下旬出現頭痛、咳嗽、四肢無力以及發燒症狀，在墨西哥就醫時已經被懷疑為新冠肺炎，但輕症無法採檢，返國時他穿著防護衣、護目鏡以及N95口罩，相關接觸者匡列23人，其中11人居家檢疫。

▲中央流行指揮中心記者會，疾管署副署長羅一鈞說明。（圖／記者徐斌慎攝）

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▲新增的第448例為在墨西哥染疫。（圖／陳昱璇製）

指揮中心表示，個案6月17日至22日陸續出現頭痛、咳嗽、四肢無力及發燒症狀，並曾於墨西哥當地多次就醫但未採檢，經治療後於6月25日症狀緩解。個案7月1日入境時主動告知過去14天內曾有不適症狀，由機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所隔離，經檢驗於今日確診，目前個案收治住院隔離。

指揮中心指出，衛生單位已掌握個案接觸者共23人，其中11人須居家隔離，包括同行同事1人，同班機前後二排乘客10人(另有1人轉機未入境)，同班機機組員11人因全程有適當防護，列為自主健康管理對象。

指揮中心統計，國內截至目前累計77,025例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含76,084例排除)，其中448例確診，分別為357例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。

▲全台確診者達448例。（圖／曾梓倩製）

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