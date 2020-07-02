新增境外移入病例　50歲男性墨西哥工作返國染疫

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（2）日公布新增1名境外移入個案，為墨西哥返國的為50多歲男性，今(2020)年2月初至墨西哥工作，昨(1)日返國入境。

▲疾管署副署長羅一鈞說明新冠肺炎境外移入。（圖／記者徐斌慎攝）

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指揮中心表示，個案6月17日至22日陸續出現頭痛、咳嗽、四肢無力及發燒症狀，並曾於墨西哥當地多次就醫但未採檢，經治療後於6月25日症狀緩解。個案7月1日入境時主動告知過去14天內曾有不適症狀，由機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所隔離，經檢驗於今日確診，目前個案收治住院隔離。

▲新增的第448例為在墨西哥染疫。（圖／陳昱璇製）

指揮中心指出，衛生單位已掌握個案接觸者共23人，其中11人須居家隔離，包括同行同事1人，同班機前後二排乘客10人(另有1人轉機未入境)，同班機機組員11人因全程有適當防護，列為自主健康管理對象。

國內確定病例來到448例，分別為357例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡、438人解除隔離，其餘隔離中。

▲全台確診者達448例。（圖／曾梓倩製）

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離時，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

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