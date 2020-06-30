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警政署發布40名中高階榮升新職　打群架當警塑膠...斗六分局長被拔官

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▲新任桃園市政府警察局督察謝志敏、新任臺中市政府警察局督察潘錫輝等人這次調令或拔擢。（圖／記者張君豪翻攝）

▲新任桃園市政府警察局督察謝志敏、因工作表現傑出在警政署本波調令獲拔擢。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

警政署30日下午公布包含直轄市警局督察、縣市警局主秘、督察、縣市分局長等中高階重要警職人事命令，警政署強調這次職缺調整是由警政署長陳家欽邀集副署長、主任秘書、督察室、政風室、人事室業務主管等人員，共同就適任人選之品操學能、工作績效，及依單位衡平、職期與地區調任等職務遷調原則，這波中高階警政人事調整共40人，將統一在7月3日周五辦理交接到任。

▲新任桃園市政府警察局督察謝志敏、新任臺中市政府警察局督察潘錫輝等人這次調令或拔擢。（圖／記者張君豪翻攝）

▲新任臺中市政府警察局督察潘錫輝這次調令獲得警政署拔擢。（圖／記者張君豪翻攝）

其中最受矚目的是今年4月19日雲林縣斗六分局前爆發兩幫人聚眾鬥毆，警員在場卻無法強勢介入制止，最後警察開三槍才驅離鬥毆民眾，過程並造成1名警員在內2人受傷，當時斗六分局未及時以強勢公權力介入處理，警政署長陳家欽4月22日起接連在刑事局召開3天防疫治安全國視訊會議，當時就點名雲縣縣斗六分局須為這件事負起全部責任。

陳家欽會議中就曾點名：「現在先以防疫為重，但各位要注意人事權在我手上，誰做不好都應該負責」果然雲林縣斗六分局長符基強這次調動中，成為唯一被調離主管職務的分局長。


（一）直轄市政府警察局督察

1、苗栗縣警察局督察長謝志敏陞任桃園市政府警察局督察

2、雲林縣警察局主任秘書潘錫輝陞任臺中市政府警察局督察

3、臺東縣警察局督察長雷武君陞任臺南市政府警察局督察

4、屏東縣政府警察局督察長翁偉仁陞任高雄市政府警察局督察

（二）縣（市）政府警察局、保安警察第三總隊督察長及縣（市）政府警察局主任秘書

5、花蓮縣警察局督察長劉文雄調任苗栗縣警察局督察長

6、臺東縣警察局主任秘書顏榮泰調任雲林縣警察局主任秘書

7、澎湖縣政府警察局督察長劉明興調任屏東縣政府警察局督察長

8、臺東縣警察局臺東分局分局長郭子弘調任臺東縣警察局督察長

9、基隆市警察局第一分局分局長婁子才調任花蓮縣警察局督察長

10、嘉義市政府警察局第一分局分局長蘇玉坪調任澎湖縣政府警察局督察長

11、新竹市警察局第一分局分局長張益禎調任保安警察第三總隊督察長

12、基隆市警察局第四分局分局長李俊德調任臺東縣警察局主任秘書


（三）縣（市）政府警察局分局長

13、屏東縣政府警察局屏東分局分局長楊効宜調任基隆市警察局第一分局分局長

14、嘉義市政府警察局第二分局分局長陳宏賓調任新竹市警察局第一分局分局長

15、雲林縣警察局西螺分局分局長徐俊生調任基隆市警察局第四分局分局長

16、基隆市警察局第三分局分局長江慶斌調任雲林縣警察局斗六分局分局長

17、屏東縣政府警察局東港分局分局長劉清俊調任屏東縣政府警察局屏東分局分局長

18、苗栗縣警察局竹南分局分局長張文川調任嘉義市政府警察局第一分局分局長

19、彰化縣警察局鹿港分局分局長廖志明調任嘉義市政府警察局第二分局分局長

20、花蓮縣警察局吉安分局分局長鍾德勳調任臺東縣警察局臺東分局分局長

21、彰化縣警察局溪湖分局分局長楊贊鈞調任苗栗縣警察局竹南分局分局長

22、臺東縣警察局關山分局分局長潘仕能調任彰化縣警察局鹿港分局分局長

23、新竹縣政府警察局新埔分局分局長婁自強調任彰化縣警察局溪湖分局分局長

24、嘉義縣警察局布袋分局分局長陳盈菖調任雲林縣警察局西螺分局分局長

25、嘉義縣警察局竹崎分局分局長謝政憲調任屏東縣政府警察局東港分局分局長

26、南投縣政府警察局信義分局分局長余中義調任臺東縣警察局關山分局分局長

27、新竹縣政府警察局橫山分局分局長王文生調任花蓮縣警察局吉安分局分局長

28、苗栗縣警察局大湖分局分局長林鼎鈞調任基隆市警察局第三分局分局長

29、澎湖縣政府警察局望安分局分局長楊志傑調任新竹縣政府警察局新埔分局分局長

30、花蓮縣警察局鳳林分局分局長黃國師調任新竹縣政府警察局橫山分局分局長

31、臺東縣警察局成功分局分局長蘇偉荃調任嘉義縣警察局布袋分局分局長

32、花蓮縣警察局玉里分局分局長呂育騰調任南投縣政府警察局信義分局分局長

33、花蓮縣警察局新城分局分局長何孟宗調任苗栗縣警察局大湖分局分局長

34、臺中市政府警察局第四分局督察組組長葉文啟陞任嘉義縣警察局竹崎分局分局長

35、桃園市政府警察局楊梅分局督察組組長林明鋒陞任花蓮縣警察局新城分局分局長

36、新竹市警察局刑事警察大隊副大隊長林昆達陞任花蓮縣警察局鳳林分局分局長

37、本署政風室專員陳蔚文調任花蓮縣警察局玉里分局分局長

38、宜蘭縣政府警察局公共關係科科長陳文彬調任臺東縣警察局成功分局分局長

39、臺中市政府警察局第一分局保安民防組組長郭志豪陞任澎湖縣政府警察局望安分局分局長

40、雲林縣警察局斗六分局分局長符基強調任新竹市警察局警務參

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