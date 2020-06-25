小六女兒沒得畢旅！老爸乾脆「帶妳環島」機車一騎上路　網歪樓笑：兒子呢

▲不少人看到都笑說，這是前世情人才有的待遇。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／鄺郁庭報導

女兒身為前世情人，爸爸們自然一點委屈都不讓受，父愛爆棚讓路人也莞爾。一名男網友日前帶著家人環島，在台東看到路邊停著一台機車，後面的置物箱貼著紙。機車車主在紙上寫道，因為疫情的關係，女兒學校取消畢業旅行，「老爸帶妳環島，感受台灣的美好」，讓原PO也直呼有愛。

這位男網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出照片，說他前幾天帶全家人環島時，在台東富山護魚區看到一台機車，車身側邊掛了兩個包包，後面還加裝置物箱，箱子上包了一大張綠色的紙。仔細看看，上面寫著「因新冠疫情，小六畢業生沒了畢業旅行，老爸帶妳環島～感受台灣的美好 2020.6.18～2020.6.22」。

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▲老爸帶女兒來趟環島畢旅，隔著螢幕都感受到父愛了啊！（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

看到紙上的文字後，原PO忍不住笑說「很有愛的老爸」，其他人也紛紛留言，「好棒的老爸」、「我有看到……前兩天吧！在基隆出現」、「管他是不是老爸自己想去，肯空出時間陪孩子，我覺得就是超棒的爹」、「我個人覺得這會比去畢業旅行還來的有意義喔！」

還有網友則是笑說，這就是女兒才有的待遇，「果然是女兒，兒子直接踢去旁邊玩沙XD」、「這分明公然帶小三出遊」、「只有女兒才有這種福利，兒子！你自己騎腳踏車去玩」、「換成兒子可能結局不一樣」、「是兒子的話、你三歲就給我自己去環島。」