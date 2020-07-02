帶女兒上龍山寺！老爸一看「是這尊神仙」警鈴狂響　光速逃：這爺爺不用拜

▲原PO到龍山寺拜月老，意外看到超萌一幕。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

一名女網友日前在《Dcard》發文「拜月老時遇到桃花殺手」，說她跟朋友一起到龍山寺拜拜，打算求一段姻緣。在拜月老時，有一位爸爸帶著年約5、6歲的小女兒一路拜過來，結果這位老爸一看到月老，腦中馬上警鈴大響，光速把前世情人拉走，還一邊唸著「這位爺爺不用拜」，超可愛的反應讓網友直呼「萌翻了！」

這位女網友文中表示，她在拜月老的時候，看見旁邊有位爸爸帶著大約5、6歲的女兒，父女倆一路拜過來，結果她突然聽到爸爸開口「這位爺爺不用拜！」但原PO眼看妹妹已經雙手合十、彎腰鞠躬快拜下去了，沒想到這時，那位爸爸馬上光速把女兒拉走。

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▲一想到前世情人可能會被搶走，老爸腦中馬上警鈴大作。（示意圖／pixabay）

目睹這一幕的原PO忍不住笑呼「看來那位爸爸是女兒的桃花殺手啊！為了女兒幸福著想爸爸辛苦了，希望妹妹以後也能得到一段好姻緣！」貼文一出，馬上吸引網友按讚，「笑死，好可愛」、「小情人只能爸爸獨佔的意思」、「腦袋中突然浮現出畫面，爸爸表示：斬桃花都來不及了。」

還有人則是笑說，「爸爸腦中瞬間用了此生最高速的一次腦筋，就在那一瞬間，已經看到了女兒之後嫁人的畫面『不行不行～要斬掉』」、「這種方式也是可以啦，不過我未來有女兒的話，還是傾向用物理的方式來斬她的桃花。」

不過也有網友留言，「我從小還是有拜欸！我都請月老幫我斬爛桃花」、「我也是～！從小拜月老到前陣子都是去斬桃花，結果後來才聽說斬桃花應該是求關公」、「小時候拜拜經過月老，長輩都說，月老不只求姻緣，也可以求好人緣。」