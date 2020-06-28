偷吃人夫…還跟閨密炫：趁我暈暈塞嘴裡！綠帽夫氣瘋　他急撇：快說我是GAY

▲人妻偷吃人夫小王，還將性愛過程告訴閨密，丈夫一見訊息內容氣炸。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者陳韻如／屏東報導

人妻小凡（化名）出軌已婚人夫阿宏（化名），2人多次出遊、在外過夜，小凡還將2人的性愛過程告訴閨密。對話內容事後被其丈夫阿德（化名）發現，氣得對2人提告求償，沒想到阿宏卻急著撇清，還要小凡將他塑造成同性戀老朋友，但不被法官採信，判2人須連帶賠償阿德20萬元。

根據判決，阿德提告主張，他2018年10月30日無意間發現小凡手機內的對話紀錄，驚覺小凡與阿宏交情甚密，2人因此爆發口角，小凡還負氣離家。直到1週後，小凡自知理虧，回家向他示好，還主動給他看手機，但沒想到，竟又讓他看到，小凡將與阿宏的性愛過程描述給閨密，還因擔心姦情曝光，演練串證等，氣得對2人提告求償。

不過，小凡與阿宏矢口否認姦情，還強調手機內的對話純屬玩笑話，是阿德斷章取義，混淆視聽。

然而，法官審理時檢視相關證據，發現2人的對話中，小凡曾說，「我晚上講什麼話好像你有打我」，而阿宏回應，「不知道你講什麼，是一直講，我沒打你，只是推你臉」，小凡再回「隱約睡到一半有醒來」，以此可見2人曾在外過夜。此外，法官還發現阿宏要求小凡將他塑造成同性戀知己老朋友，並表示，「我幫你離婚完之後我們就分手」等，也明顯可知道2人的關係匪淺。

此外，法官還發現小凡與閨密的對話，小凡提到，「他趁我暈暈的塞我嘴」、其閨密回應，「哈哈哈，他有射嗎？」，小凡則回，「應該有吧沒在我嘴裡就好」，這些對話足以證明2人是男女朋友關係，法官因此判2人須賠償阿德20萬元。全案可上訴。

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