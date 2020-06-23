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4歲弟「蓋城堡送老爸」露天真笑顏...他一看崩潰　萬人朝聖：果然親生的

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▲4歲弟「蓋城堡送老爸」露天真笑顏...他一看崩潰　萬人朝聖：果然親生的。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲真的像是墓碑欸XDDD。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友把握周末，全家到南投草屯兒童樂園遊玩，4歲兒子在園內沙坑更是玩得不亦樂乎，當時弟弟童言童語地說，要做城堡給爸爸，沒想到成品讓他哭笑不得，也引來上萬網友朝聖按讚。

網友前天在爆怨公社發文，那時兒子笑說，「爸爸我做一個城堡給你！」原本應該上演一段感人父子情，結果眼前成品越看越眼熟，根本神還原墓碑的模樣阿。

請繼續往下閱讀...

他見狀突然內心戲大爆發，「哦～這風水美賣哦！坐南向北...龍穴捏吼，以後林北保佑你會賺大錢哦，血壓一直牙起來。」

儘管心裡的小劇場很多，不過他還是微笑以對，直呼「哇～好堅固的城堡噢！謝謝你啊......。」po文一出，掀起熱烈回響，大票網友不禁笑回，「金寶山還是觀音山」、「這個兒子真是孝順；重點是，記得寫名字跟日期」、「你看鵝子那個笑容多麼的天真無邪」、「環山抱水，這是好穴，代代出狀元喔」、「果然親生的無誤」、「懂得感恩！這麼小就懂得知恩圖報，前途無量」。

另外，不少人也笑讚，兒子堆沙堡的功力不凡，「做工真精緻」、「厲害欸...純手工立成這樣」、「這小子有天分」、「好厲害！沙子可以堆成這樣」、「專業啊，正正方方還有修邊」。

►突然好想吃薯條喔！

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