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清明節4天連假新北警加強交通疏導　特殊管制路段一次看清楚

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▲▼新北警因應清明連假車潮，增加交通疏導警力調派。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲新北警因應清明連假車潮，增加交通疏導警力（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

2日起清明節連續4天假期將展開，新北警方預料大量清明節返鄉掃墓及外出旅遊之人、車潮影響交通狀況。新北警自3月21日起至3月29日即規劃交通崗335處、警力351人次、義交154人次，合計505人次，於本市納骨塔29處、公立公墓182處加強疏導，經加強疏導僅五股區孝義路車潮較多，餘均順暢。

清明連續假期期間，國道高速公路局4月2日7時至12時於國道1號內湖至頭份及國道3號木柵至香山，各交流道之南向入口實施高乘載管制；此外，4月2、3日每日7時至12時，國道5號南下入口匝道實施高乘載管制（南港系統-石碇及坪林），其中深坑往石碇交流道文山路實施「車道分流」管制（外側往宜蘭、內側往石碇、平溪），駕駛人行經高乘載管制路段請配合提前打開前後車窗受檢，以加速通行速度，減少車流停等時間。

清明節連假期間，新北各警分局將加強墓區、車站旅運處所、觀光旅遊景點、大型賣場及量販店各交通疏導，其中五股公墓區易壅塞路段孝義路實施單行道管制，只准許汽車上山，禁止其下山，民眾掃墓後下山可由天乙路左轉成泰路三段577巷下山，或由天乙路右轉田埔巷再左轉凌雲路下山。另因應今年新型冠狀病毒引發肺炎疫情，為維護市民健康侯市長強烈建議市民，可將掃墓改在家中使用新北市線上追思系統，強調「心意到，祖先都會知道」，減少人車潮群聚。

清明掃墓祭祖兼防疫小撇步:改以線上追思，代替前往祭祖、分散祭祀時段，降低群聚感染風險及塔區採人流控管，密閉空間請戴口罩，並可事先收聽警廣或於新北市即時交通資訊網及國道1968即時交通資訊網等查詢，機動調整行駛路線。

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