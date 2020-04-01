清明節連續假期　白河警因應疫情狀況加強交通疏導應變

▲2020年清明連續假期，台南市白河警分局為因應連續假期返鄉掃墓及出遊人車，將加強疏導管制交通。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020年清明連續假期自4月2日至4月5日共計4天，台南市白河警分局為因應連續假期返鄉掃墓及出遊人車，規劃交通疏導勤務，以維護交通順暢及行車秩序，請駕駛人配合員警、義警、民防、巡守隊協勤人員指揮及引導。

白河分局針對轄內白河區內角公墓、大仙寺納骨塔及後壁區第七公墓等易壅塞地區周邊道路，妥適規劃交通管制疏導勤務，全力維護前往掃墓民眾行車順暢。此外，適逢新冠肺炎防疫期間，轄內著名熱門風景區關仔嶺溫泉區、大仙寺、碧雲寺、水火同源風景區、崁頂福安宮、孚佑宮等戶外觀光景點，假日均會湧入大批遊客及車潮；加上清明連假屆時外出遊玩民眾將大增，對172線、175線山區道路勢必造成交通衝擊。

針對這次清明連續假期交通流量預估，4月3日及4月4日將是掃墓高峰，白河警分局超前部署，出動內勤警力支援外勤，將採定點、機動彈性交管措施，以維護掃墓民眾及上山遊客安全及交通順暢；白河分局呼籲返鄉掃墓民眾，本次連續假期有4天，可以安排分散掃墓活動，並請民眾配合政府防疫政策，減少前往掃墓人數，可以請親族代表去掃墓，時間上也可以分流，並請保持相互社交上的距離，配戴口罩、勤洗手，遵守中央防疫中心的各項防疫措施，保護自己，也保護他人且出門前應做好車輛保養，避免車輛發生故障，導致影響行車安全及秩序，並提早規劃出遊路線及收聽警廣路況廣播，避免塞車降低出遊興致。

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