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商務交流不恢復　陸委會諮詢會議：將更快被對岸「內地化」

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▲▼上海浦東國際機場,旅遊,出入境,交通,旅客,地勤,出國,航空業,航班,邊境管制,遊客,出境,觀光,登機報到,行李轉盤,旅遊不便險,停機坪。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣目前有限度開放外國商務人士來台申請，但對中國大陸人士來台限制仍未解禁。（圖／記者李毓康攝）

記者陳政錄／台北報導

針對新冠肺炎疫情對兩岸關係的影響，陸委會日前舉行諮詢會議，邀集學者、諮詢委員與會，會上有委員坦言，由於陸方並未禁止我方人員進入，兩岸形成單向交流的局面；另有委員指出，如果再不加快恢復台灣與外國間商務與人員的往來，將造成台灣更快被中國大陸「內地化」。

陸委會日前閉門舉行第19次諮詢會議，主題為「嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情對中國大陸及兩岸關係之影響」。

▲陸委會傳出禁止駐京記者上廣播。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲陸委會舉行內部諮詢會議。（圖／ET資料照）

會上學者在引言報告中指出，此次引起全球大流行疫情的病毒，很可能成為人類第五種長期傳播的冠狀病毒，由於國際疫情還在演變，將進入數個月到一兩年的長期抗疫過程。

學者補充，中國大陸只要有地方經歷社區感染階段，就會有無症狀感染者存在，疫情風險將難以斷絕；台灣方面，迄今維持安全，但需適度討論開放邊境的策略，畢竟太過嚴厲的邊境管制難以長期持續。

疫情影響兩岸交流部分，與會委員提出，由於陸方並未禁止我方人員進入，台商、台幹、台生仍持續到中國大陸經商、工作、念書，陸生等卻無法來台，形成單向交流的局面；有委員建議，可以利用兩岸醫藥衛生合作協議平台，主動提出舉行專家視訊會議等方式，與陸方就疫情發展、疫苗開發等交流。

但也有學者對於是否要接受中國大陸製造的疫苗持保留態度，認為對陸方一昧求快開發出來的疫苗要嚴謹以對，並指出防疫講求科學，但執行要有「愛」，陸方採用強制隔離的手段防疫，雖然收到很大成效，但執行過程缺少人性關懷。

經濟方面，有委員建議，如為維持目前的防疫成果，採取過於嚴格的邊境管制，將對台灣經濟造成根本性傷害，疫情指揮中心要思考平衡防疫與經濟發展，應採取經濟學的成本效益觀來評估解封的風險，也應該納入更多專家一起研商。

委員指出，如果再不加快恢復台灣與外國間商務與人員的往來，將造成台灣與世界長期隔離，更快被中國大陸「內地化」。

對此，陸委會表示， 政府在應對疫情上，將觀察國內防疫的落實情形，再審視境外的疫情風險，在做好防疫的前提下，逐步開放邊境管制。目前，陸委會及相關部會已研議提出各種解決方案，進行跨部會討論，若有相關決定，將適時外說明。

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