379萬外國人不能來⋯觀光產值蒸發1516億！5個月內「20家旅行社倒閉」

▲近期國旅人潮大增，但多數人仍會選擇自由行，對旅行社而言助益不大。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，我國邊境持續封鎖，以杜絕所有病毒傳染可能，也因此旅行業成為重災戶，旅行業南霸天五福旅遊昨日也傳出將裁員2成員工。根據觀光局統計資料顯示，今年1月到6月共有20家綜合旅行社倒閉，1到5月來台國際旅客則較去年減少379萬人，粗估觀光產值少了1516億元。

五福旅遊昨日宣布，將裁員2成員工，現行員工約620人，換算下來約有120人面臨失業危機，不過裁員時機尚未確認，強調將依循勞基法規定辦理裁員，並承諾被裁員者，未來業務正常後可優先回聘。

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根據觀光局統計資料顯示，今年6月的旅行社總家數共3974家，包括綜合旅行社579家、甲種旅行社3114家、乙種旅行社281家，相比疫情爆發前的1月而言，總家數少了11家，其中綜合旅行社倒閉20家，甲種、乙種旅行社則分別增加3家與6家。

▲觀光客大減，導致今年上半年已有20家旅行社倒閉。（圖／記者李宜秦攝）

綜合旅行社為規模最大的一類旅行社，資本額須達3000萬元，業務包括代客購買國內外行程；接受旅客委託代辦出入國境及簽證手續；招攬或接待國內外旅客並安排旅遊、食宿及交通；以包辦旅遊方式或自行組團，安排旅客國內外觀光旅遊、食宿、交通及提供有關服務；設計國內外旅程、安排導遊人員或領隊人員等。許多綜合旅行社業務多以接國外旅客或帶國人至國外旅遊為主。

▲今年上半年來台國際旅客少了379萬人次。（圖／記者李宜秦攝）

因疫情爆發，國人無法出國，外國人也無法來台，導致綜合旅行社面臨生存危機，短短5個月內就有20家綜合旅行社倒閉。據統計，今年1到5月來台國際旅客僅125萬人次，相比去年同期約504萬人次，共減少379萬人次、負成長75.13％。若以每人來台消費4萬元計算，等於觀光產值蒸發1516億元。

為協助產業，交通部已規劃紓困3.0報院，初步規劃針對導遊與領隊每月補貼1萬元薪資、旅行社員工1.5萬元，另外也會將都會型旅宿再納入，初估500家業者受惠。交通部長林佳龍今（2）日表示，計畫預計本月底上路，經費約130億元。

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