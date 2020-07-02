五福裁員上百人⋯林佳龍：沒有失業潮！7月底再「砸130億」推紓困3.0

▲林佳龍今日出席5G領航新世紀交通科技實證場域記者會。（圖／記者李宜秦攝，下同）

記者李宜秦／台北報導

旅行社南霸天五福旅遊昨日傳出不敵疫情影響，將裁員2成員工，換算下來逾百人將失業。對此，交通部長林佳龍表示，交通部日前已推出兩次紓困方案，成效卓越，強調「沒有倒閉潮或失業潮」，接著將投入約130億元，於7月底推出紓困3.0，屆時將針對員工薪資進行補貼。

五福旅遊昨日宣布，將裁員2成員工，現行員工約620人，換算下來約有120人面臨失業危機，不過裁員時機尚未確認，強調將依循勞基法規定辦理裁員，並承諾被裁員者，未來業務正常後可優先回聘。

請繼續往下閱讀...

林佳龍今（2）日表示，隨著疫情發展，交通部陸續推出紓困1.0、2.0計畫，都有很大的成效，「沒有倒閉潮或失業潮」，不過由於目前國門仍是緊閉狀態，規模較大的旅行社臨時要轉型也有困難，因此交通部已規劃好紓困3.0，陳報行政院核定，待立法院臨時會審議預算後，約7月底可實施。

林佳龍表示，紓困3.0約投入130億元經費，針對觀光產業員工薪資補貼，也會對旅行業、旅宿業、導遊、領隊、機場周邊產業等進行協助，另外有領取紓困金的旅行社、旅館業等，也必須遵守規定，不可在領取補助期間裁員。

林佳龍強調，紓困方案會持續推動，觀光產業「不會斷炊」，另外昨日三倍券開始預購，他表示，自己最想結合安心旅遊使用，搭配自由行1000元補助，一家四口就有4000元，再加上每人的3000元三倍券，學生到遊樂園旅遊也免費，換算下來全家大小可省下上萬元。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢