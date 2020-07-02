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表態支持人權　劍橋大學考慮撤林鄭月娥榮譽院士頭銜

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▲▼香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

「港版國安法」通過後，英國劍橋大學沃爾森學院昨公開表態，堅決支持保障人權和言論自由，表示學院對於香港最近發生的事件深表關切，因此考慮收回香港特首林鄭月娥榮譽院士的頭銜。

林鄭月娥是在2017年，獲得英國劍橋大學沃爾森學院榮譽院士頭銜，林鄭兩名兒子林節思、林約希均畢業自劍橋大學。

▲銅鑼灣遊行。（圖／翻攝自香港警察臉書）

▲港版國安法通過後，香港民眾上街到銅鑼灣等地遊行，英國譴責中方迫害人權。（圖／翻攝自香港警察臉書）

事實上，在去年香港爆發「反修例」示威後，就有英國上議院議員因人權考量，提出收回林鄭月娥的頭銜，理由是榮譽院士應該頒給「享有崇高聲譽的傑出人士」，但當時劍橋大學未做出回應。

惟《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》於6月30日經中共全國人大表決通過，中共總書記習近平簽署主席令，並在當晚由港府公布實施後，英國劍橋大學於當地時間1日做出表態，英國首相強森也在下議院表示，政府將會允許350萬名持有英國海外國民（BNO）護照的香港公民申請入籍英國，此舉料將進一步升高中英緊張關係。

英國劍橋大學沃爾森學院聲明稱，正考慮褫奪行政長官林鄭月娥2017年獲頒的榮譽院士名銜；院長克拉克教授說，學院對香港最近發生的一連串事件深表關注，他也強調，學院強烈支持保障人權及言論自由。

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