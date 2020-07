繞圈踱步、猛然倒下斷氣！　波札那「350頭↑大象」離奇死亡

▲波札那(Botswana)歐卡萬哥三角洲(Okavango Delta)自從5月初至今已經超過350頭大象離奇死亡。圖為波札那一頭年輕公象在歐卡萬哥三角洲行走。(圖/路透)



記者吳美依/綜合外電報導

非洲國家波札那(Botswana)自5月初至今已超過350頭大象死亡,由於象牙都仍完好,因此當局初步排除盜獵的可能性。慈善機構「國家公園救援」(National Park Rescue)的麥肯博士(Dr Niall McCann)根據大象行為與死亡姿勢研判,可能是大象的神經系統受創所致。

綜合《衛報》、BBC報導,波札那擁有1/3的非洲大象族群,過去2個月以來卻發生「前所未有」的大規模神秘死亡現象。麥肯博士表示,他的同事自5月初起已在歐卡萬哥三角洲(Okavango Delta)發現超過350頭大象屍體。據悉,死亡個體遍布兩種性別與各年齡層,一些仍存活的大象也開始變得虛弱憔悴,因此各界預計未來幾周可能會出現更多死亡案例。

麥肯說,當地保育人士5月初在三角洲上空飛行,竟「在3小時的飛行中就看見169頭(大象屍體)」,趕緊通報當局,但6月中旬時死亡數量已經翻倍成長,其中70%大象死前都在水坑附近。他指出,就一件與乾旱無關的事件而言,大象的死亡總數「前所未有」、「很不尋常」。

