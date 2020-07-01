關島「鬆綁台日韓入境檢疫」喊卡！　宣布延後開放邊境

▲關島原定今（1）日鬆綁台灣、日本及韓國入境需檢疫14天規定，但在重新評估疫情的穩定性後，決議延後開放邊境。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者余曉涵台北1日電

關島原定在1日鬆綁台灣、日本及韓國入境需檢疫14天規定，但在重新評估疫情的穩定性後，關島決議將延後開放邊界，入境旅客仍須遵守14天強制隔離的政策。

關島總督葛瑞羅日前對外宣布，受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）影響，旅遊業受到嚴重衝擊，關島將自7月1日起，有條件鬆綁台灣、韓國與日本旅客的入境限制。不過關島觀光局發出新聞稿表示，重新評估疫情的穩定性後，決議將延後開放邊界，入境旅客仍須遵守14天強制隔離的政策。

相關單位對此表示，延後開放是為了讓旅客們在關島旅遊時，能夠受到更完善的健康保障與安全照顧，期許提供旅客安全又放心的旅程。

葛瑞羅表示，過去幾個星期，關島一直在制定防疫政策和準則來確保島民以及旅客的安全。即便島上仍需要維持社交距離且隨時配戴口罩，他們與大家站在同一陣線，只不過需要保持1.8公尺的距離罷了。

關島觀光局代理局長吉特雷茲則表示，持續觀察疫情狀況並隨時準備調整開放日期，關島非常感謝台灣、日本及韓國對防疫所做的努力，會持續加油讓旅客們可以放心回到關島旅遊。

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