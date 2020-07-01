波蘭發現115具兒童遺骸「嘴塞硬幣」！　神秘墓葬傳統曝光

▲波蘭東南部村莊耶若（Jeżowe）發現大型墓地，埋葬著115具兒童遺骸，其中有一些嘴裡被放進硬幣。（圖／翻攝自Facebook／Gminne Centrum Kultury w Jeżowem）

記者吳美依／綜合外電報導

波蘭東南部村莊耶若韋（Jeżowe）出土115具兒童遺骸，其中一些死者嘴裡被塞進硬幣。考古學家判斷，這應該是16世紀晚期的天主教教堂墓地，至於人們在逝者嘴裡放進被稱為「歐布」（Obols）的硬幣，作為給予冥河擺渡者卡戎（Charon）的報酬，則是一項歷史悠久的墓葬傳統。

根據波蘭《第一新聞》（The First News）等外媒報導，波蘭喀爾巴阡山省（Podkarpackie）尼斯科縣（Nisko）的村莊耶若韋正在進行S19高速公路工程，施工過程卻挖到人骨。國家道路與高速公路總局證實，「根據目前的考古學觀察，我們可以得出以下結論，大約70至80％的遺骸是兒童」。

▲考古學家認為，此墓地可以追溯到16世紀，在死者口中放置硬幣的則是一項古老的墓葬傳統。（圖／翻攝自Facebook／Gminne Centrum Kultury w Jeżowem）



研究團隊前往現場，發現遺骸埋葬在沙地中，全都沿著東西向軸線排列，頭部向西仰躺，雙手放在身體兩側。考古學家驚訝地發現，其中一些死者嘴裡放著硬幣。考古學家奧列塞克（Catherine Oleszek）說，「這肯定是他們的信仰標誌」。

奧列塞克解釋，這是一項古老、前基督教時代的墓葬傳統，人們在死者嘴裡放進「歐布」，作為給予卡戎的報酬，希望能在死後順利渡過冥河，此習俗「延續很長一段時間，直到19世紀，教宗庇護九世（Pope Pius IX）都仍在實行」。

根據硬幣的鑄造年代，此墓地可追溯到波蘭─立陶宛聯邦國王齊格蒙特三世（Sigismund III Vasa）以及卡齊米日（John II Casimir）執政時期，兩位君主在位時間分別是1587年至1632年、1648年至1668年。奧列塞克指出，該遺址沒有發現其他遺物，說明埋葬於此的人們非常貧窮。

▲人類學家與考古學家研究之後，將會把遺骸送往當地教區的教堂安葬。（圖／翻攝自Facebook／Gminne Centrum Kultury w Jeżowem）



奧列塞克引述歷史指出，主教1604年到訪時，當地已經出現有著花園、牧師住所、學校及墓地的大型教區，推測1590年已有大型教堂。根據考古學家理論以及當地的傳說，教堂山（Church Mountains）附近有著一處兒童大型墓地，如今也被這項發現證實。

奧列塞克依據骨骸保存狀態與排列方式研判，「這是一個天主教堂的墓地，肯定受到良好照顧。沒有遭到他人破壞。」據悉，遺骸出土並經過考古、人類學家研究之後，將被送往當地教堂墓園安葬。

W dniu 19.06.2020 na Górach Kościelnych w Jeżowem odbyło się spotkanie informacyjne z mediami (prasa, radio i TV), ... 由 Gminne Centrum Kultury w Jeżowem 發佈於 2020年6月23日 星期二

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