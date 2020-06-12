盜獵族人氣炸！送2.5萬㎡土地給「救命恩象」　暖男生命遭威脅

▲阿赫塔爾（Mohammad Akhtar）將名下土地贈與大象，卻因此遭受生命威脅。（示意圖，與本文無關／取自免費圖庫pixabay）



記者吳孟臻／綜合報導

印度喀拉拉邦（Kerala）一頭懷孕母象5月遭人餵食鞭炮，嘴部遭嚴重炸傷，4天後因傷勢過重和虛弱死亡，一屍兩命。此事件引起社會高度重視，有鑑於此，男子阿赫塔爾（Mohammad Akhtar）決定捐出他名下6.25英畝（約2.5萬平方公尺）的土地，期望在他死後，陪伴長大的兩隻大象Moti與 Rani，依然有安全無虞的生活環境。

50歲的阿赫塔爾來自比哈爾邦（Bihar），家族有飼養大象的傳統，而他自幼和當年還是小象、現在20歲的Moti與15歲的Rani一起長大，早已把牠們當作自己的家人看待。值得一提的是，Moti還曾救過他一命！

那天，阿赫塔爾正熟睡，忽然被Moti的叫聲吵醒，他看到窗外有個拿著槍的男人，當下他立刻偷偷逃跑。阿赫塔爾回想，那晚如果沒有Moti，說不定就被莫名其妙地槍殺了。

阿赫塔爾不只愛護動物，也擔任亞洲象復育和野生動物基金會（AERAWAT）的最高負責人。因為近期印度發生「鳳梨炸彈」造成大象慘死的事情，他不顧家人反對，決定捐出名下土地，以大象之名登記，確保在他死後，牠們也能免受挨餓之苦。

他透露，家族裡的一些成員走偏，和動物走私犯聯手，試圖殺死大象以高價出售，擔心將土地贈與大象的事情，會招來殺身之禍，因此向狩獵保護官、警方尋求協助。同時，他也栽培馴象師以保護大象。

人類因為土地開墾，漸漸侵略象群的棲息地，導致大象與農民衝突漸增，阿赫塔爾表示，如果政府再不想辦法保護大象，未來說不定只能在書上看大象了。

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