港版國安法「觸手伸向美國人」　蓬佩奧憤怒：侮辱所有國家！

▲美國國務卿蓬佩奧對中立場強硬。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

「港版國安法」6月30日深夜生效，引起國際各界撻伐。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）1日表示，法案通過後，眾多民眾發起抗議而被逮捕，他感到難過。此外，他還警告美國公民，新國安法的第38條規定範圍可能也涵蓋美國人，這是對所有國家的侮辱。

《路透社》報導，蓬佩奧1日表示，中國對香港實施的新國安法，是對所有國家的侮辱，華府將繼續執行總統川普結束香港特殊地位的命令。他說，美國深深憂慮香港人民的安全，此外，法案第38條似乎能針對香港境外犯下的行為，也可能涵蓋美國人，此舉是粗暴的。

蓬佩奧也提到，華府先前對推動港版國安法的官員實施簽證限制，也會禁止向香港出口防衛產品。他表示，自由的香港曾是世界最穩定、繁榮且具有活力的城市之一，如今只是成為另一個受共產黨統治的城市，民眾將受制於黨內菁英的幻想。

被問及華府會如何剝奪香港受到的特殊待遇時，蓬佩奧說，他只會重述總統說過的話，「除了少數例外，他想要確保香港得到與中國大陸相同的待遇。」

蓬佩奧1日還強調，美國1日所發布的商業諮詢警告，若與跟在新疆地區犯下虐行的官員做生意，會有名譽、經濟與法律上的風險。

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