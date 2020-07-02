網友曝三倍券政府沒想到「這一點」　黃暐瀚說完全場驚呼

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記者黃翊婷／綜合報導

三倍券預購首日，各大超商出現預購系統大當機的狀況，掀起部分民眾不滿。資深媒體人黃暐瀚在政論節目上加碼點出另一個「政府沒有想到的問題」，「全台灣的便利商店這幾天，全部它的那個購物機廢掉」，導致水電費沒辦法繳、無法列印或影印、無法領車票等等，反而造成民眾不便。

▲三倍券開放預購首日就傳出超商機台大當機的狀況。（圖／記者周宸亘攝，下同）

黃暐瀚在1日播出的政論節目《新聞深喉嚨》中秀出一張網友的PO文截圖，內容提到，該名網友當天帶同事要去超商寄東西和列印，結果全部無法操作，因為後面都是人，「為什麼都要搶第一天？」底下的留言也都罵成一團，「他說這就是政府沒想到的地方。」

黃暐瀚認為，網友點出的這個問題他也沒有想到，「結果沒辦法，大家排隊拿健保卡在那邊弄，時間還滿長的，所以就是店員瘋了，然後客人也瘋了。」

▲已有179萬民眾完成申購三倍券。

現場其他來賓聽完也忍不住驚呼「對啊」，主持人王又正還提醒節目製作組要在這一段加個標題，提醒民眾這幾天不要去影印、繳錢、寄東西，「要寄貨幹嘛的，通通都不用做事了。」

接著，黃暐瀚補充說明，但是如果民眾不去預購其實也會產生問題，這樣會導致政府抓不了實體券的數量，「他要透過四大超商去預估，然後再算算看，之後有多少人會去郵局領」，只不過這段期間確實會造成一些不便。