　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

三倍券起跑！黃偉哲推抽房子、車子　 請民眾來台南消費「復仇」！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市長黃偉哲說，台南市用房子及車子來抽獎，歡迎全國民眾組「復仇者聯盟」來台南消費三倍券。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲說，台南市用房子及車子來抽獎，歡迎全國民眾組「復仇者聯盟」來台南消費三倍券。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

7月1日是三倍券開跑！台南市長黃偉哲說，各縣市政府或滿多業者、民眾，無論是供端，還是需端，供給端還是需求端，大家都在努力，希望來拼這個的三倍券商機，台南市政府也願意把許多優惠的部分回饋給消費者，對來台南消費的民眾不惜重資、不惜血本，提供房子及車子來抽獎。

黃偉哲說，當然是一棟房子，這個房子抽獎的細節，市府禮拜五時會公布，市府找出法源可以去用市庫購進一個房子來做為抽獎，第2大獎就是車子，所以五子登科裡面，已經有「二子」了，「孩子」部分民眾要自己生，但房子跟車子都會列入台南市的消費的抽獎。

黃偉哲說，那多少金額以上可以參加抽獎？這個抽獎程序如何，這個記錄實名制，這個部分我們都會在7月15日開始使用這個三倍券之前，做一個詳細的公布，這樣才能力求公平，因為這是非常高價值的東西，必要的時候，市府可能也會去把整個抽獎的程序，聘請社會公正人士、或法界人士來做，不過他覺得其實這部分，最多是手段而已，目的是希望大家好好的利用這波三倍券商機好好的消費。

黃偉哲說，不管是教報復性消費也好，或是任性的消費也好，或是大家想要理性的消費也好，通通歡迎來台南，我們也歡迎各位組成「復仇者聯盟」，通通來台南報復就好。重點是：「台南迎接三倍券商機我們都準備好了。」

黃偉哲透露指出，獎的房子位置在城區，實用新的房子，並非預售屋，而是實體屋，不過房子是「公寓」，如果是透天厝他可能要跑路了。車子部分已積極接洽，可能是跟納智捷公司合作，來用車子抽獎。

・含玻尿酸、膠原蛋白

ET快訊
桃園25歲妹KTV連續喝酒5小時吐血亡　媽媽不捨曝「可能死因
人妻「掀神秘地帶」視訊撩哥哥...嬌喊：這次流很多！夫睹現場
「三倍券怎麼用才超值？」他求專家教學　網一句更中肯：爽花最實
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東整合連結高齡服務樞紐站　不必擔心東奔西跑

三倍券起跑！黃偉哲推抽房子、車子　 請民眾來台南消費「復仇」！

新竹市第45萬幸運兒誕生　林智堅親駕「幸福號」送祝福

中火200萬元罰單5天後被撤銷　盧秀燕籲：環保署不要淪為中火打手

「女人支持女人」國際蘭馨交流協會　第23屆總監交接、百周年慶

防疫戴口罩防空靠警報　萬安43號14日登場演習人車不管制

「運動i臺灣」桃園獲核定120項活動創新高　中央補助2,222萬元

聽障溝通無障礙　雲林縣府開辦手語翻譯視訊服務

擴大急難紓困截止桃園核定金額破6億　不合格件數1萬2436件

165也能防職場詐騙　雲縣府增額工讀生人數並宣導求職詐騙風險

楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

Lulu復工《大熱門》感人擁抱吳宗憲　憲哥愛開玩笑：好可惜你真的回來了

《我的婆婆》鍾欣凌誤踩「婆媳之間」大地雷　比較媳婦誰體貼...劉品言聽完泛淚

黃牌女騎士路邊遭攔收改管罰單　愣回「這原廠管」...聽警辯論氣歪

KID嗆是送分遊戲...篠崎泫：能沒過嗎　小鬼「玩三次都沒進洞」哭哭

蕾媽認了「後悔3650次嫁給宥勝」！　他選定她：願意縱容我的任性❤❤

動保處衝2家咖啡館「接走4浣熊」　老闆道歉：飼養問題不知該問誰

台東整合連結高齡服務樞紐站　不必擔心東奔西跑

三倍券起跑！黃偉哲推抽房子、車子　 請民眾來台南消費「復仇」！

新竹市第45萬幸運兒誕生　林智堅親駕「幸福號」送祝福

中火200萬元罰單5天後被撤銷　盧秀燕籲：環保署不要淪為中火打手

「女人支持女人」國際蘭馨交流協會　第23屆總監交接、百周年慶

防疫戴口罩防空靠警報　萬安43號14日登場演習人車不管制

「運動i臺灣」桃園獲核定120項活動創新高　中央補助2,222萬元

聽障溝通無障礙　雲林縣府開辦手語翻譯視訊服務

擴大急難紓困截止桃園核定金額破6億　不合格件數1萬2436件

165也能防職場詐騙　雲縣府增額工讀生人數並宣導求職詐騙風險

中職／猿象大戰有亮點！轉播單位測試「主審視角」

俄修憲公投最後一天　普丁未戴口罩前往投票

中職／統一獅咬桃猿　林岳平：我就要扮演程咬金

正妹直播主「巨胸撐爆」洋裝往下滑…一抬腿全看光！　皮卡丘神救援網暴動

詆毀中國是在「做白日夢」　趙立堅狠嗆：蓬佩奧之流今天會特別難受

被酸「小孩知道媽媽說謊讀哈佛嗎」　范瑋琪不忍了…正面反擊！

小公司vs.大企業！專家曝「轉職必備條件」找工作不難...潛規則要先懂

搶攻三倍券！愛買綁特定卡點數50倍送　加碼身份證含3個「3」爽拿300元

正式實施首日！港警抓超過180人...7人涉嫌違反「港版國安法」

中職／對樂天打擊率不到3成　兄弟打教許皓銘也納悶

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

地方熱門新聞

亂闖阿里山眠月線將重罰15萬

投70線採「棧橋式」新工法拓寬

盧秀燕：我提案的減煤公投也有800多萬人支持

北市議員羅智強陪台中議員羅廷瑋夜宿中火

陳致曉投書判無罪

男子遭人行道釘子刺腳　桃議員要徹查

雲林稻田「驅鳥神器」　有效又環保

盧秀燕籲環保署不要淪為中火打手

澎湖慘變人肉分海！　300人強踩

「防溺駐點勤務」成為消防歷史名詞

少年端午連假在台南大凍山迷途警緊急尋獲

駕車請避離大型車

萬安43號14日登場演習人車不管制

迎接三倍券　雲林多家飯店推出加倍優惠

更多熱門

相關新聞

靠3倍券重返刷卡王？國泰金總座：會努力

靠3倍券重返刷卡王？國泰金總座：會努力

振興三倍券預購、綁定今（1）日正式上線，不少人瘋搶信用卡加碼回饋方案，國泰金控總經理李長庚表示，三倍券對經濟一定有幫助，政府也出很多力在振興，至於國泰世華銀行是否能藉此重返新用卡冠軍寶座，他則說，「我當然期待，但還會繼續努力」。

影／三倍券申購突破百萬大關！最多人選擇綁定這一款

影／三倍券申購突破百萬大關！最多人選擇綁定這一款

高雄飯店搶振興　房價最低999還有包月暢飲方案

高雄飯店搶振興　房價最低999還有包月暢飲方案

你去搶了嗎！三倍券上線6小時狂售「破百萬份」

你去搶了嗎！三倍券上線6小時狂售「破百萬份」

振興三倍券　收容人也有分

振興三倍券　收容人也有分

關鍵字：

三倍券黃偉哲房子車子復仇

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

阿翔滑進摩鐵「開房間3小時」完事全被拍！

25歲女KTV喝酒狂歡　閨蜜親眼見她吐血亡

3家銀行ATM「4步驟曝光」2000元秒入袋！

雲林女鄰居輕生！女兒跳舞「人頭入鏡」嚇壞7000人

關之琳宣布離婚台灣億萬富豪！「只辦婚禮沒登記」

載阿嬤出門…路上巧遇「影分身」

綠島火燒山　驚人火勢照亮黑夜

登山遇「緩慢怪蛇」　網驚：中大獎

《大學生》何美罕見放閃洋男友！

裝變頻冷氣！省錢妹「吹2休1法」反踩巨雷

爽拿10盤鮭魚遭訕笑「不懂吃」！網暴動了

東區ZARA前車震　下場曝光

周士淵遭爆「外遇約砲」　前妻：像公狗一樣

謝和弦心死反擊Keanna主因曝光

三寶國道橫向鬼切3車道　黑車怒擠回去撞護欄

更多

最夯影音

更多
楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？

楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？
女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

Lulu復工《大熱門》感人擁抱吳宗憲　憲哥愛開玩笑：好可惜你真的回來了

Lulu復工《大熱門》感人擁抱吳宗憲　憲哥愛開玩笑：好可惜你真的回來了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面