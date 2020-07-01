三倍券起跑！黃偉哲推抽房子、車子　 請民眾來台南消費「復仇」！

▲台南市長黃偉哲說，台南市用房子及車子來抽獎，歡迎全國民眾組「復仇者聯盟」來台南消費三倍券。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

7月1日是三倍券開跑！台南市長黃偉哲說，各縣市政府或滿多業者、民眾，無論是供端，還是需端，供給端還是需求端，大家都在努力，希望來拼這個的三倍券商機，台南市政府也願意把許多優惠的部分回饋給消費者，對來台南消費的民眾不惜重資、不惜血本，提供房子及車子來抽獎。

黃偉哲說，當然是一棟房子，這個房子抽獎的細節，市府禮拜五時會公布，市府找出法源可以去用市庫購進一個房子來做為抽獎，第2大獎就是車子，所以五子登科裡面，已經有「二子」了，「孩子」部分民眾要自己生，但房子跟車子都會列入台南市的消費的抽獎。

黃偉哲說，那多少金額以上可以參加抽獎？這個抽獎程序如何，這個記錄實名制，這個部分我們都會在7月15日開始使用這個三倍券之前，做一個詳細的公布，這樣才能力求公平，因為這是非常高價值的東西，必要的時候，市府可能也會去把整個抽獎的程序，聘請社會公正人士、或法界人士來做，不過他覺得其實這部分，最多是手段而已，目的是希望大家好好的利用這波三倍券商機好好的消費。

黃偉哲說，不管是教報復性消費也好，或是任性的消費也好，或是大家想要理性的消費也好，通通歡迎來台南，我們也歡迎各位組成「復仇者聯盟」，通通來台南報復就好。重點是：「台南迎接三倍券商機我們都準備好了。」

黃偉哲透露指出，獎的房子位置在城區，實用新的房子，並非預售屋，而是實體屋，不過房子是「公寓」，如果是透天厝他可能要跑路了。車子部分已積極接洽，可能是跟納智捷公司合作，來用車子抽獎。

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