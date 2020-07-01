國民黨痛批：領三倍券「排隊耗時」增郵局壓力　網笑： 嫌麻煩不要領啊

▲國民黨在臉書痛批領三倍券「排隊耗時」增郵局壓力。（圖／翻攝自中國國民黨 KMT臉書）



記者林彥臣／綜合報導

政府疫後振興的三倍券預購首日，一度出現了預購系統塞車，民眾難以連上線的狀況。對此國民黨在臉書粉絲頁上發文指出三倍券發生了「排隊耗時」、「分裝耗時」、「使用方式複雜、適用標準矛盾」的三大問題。但是網友卻在該則貼文的底下留言表示，「嫌麻煩不要領啊」。

中國國民黨 KMT粉絲頁發文指出，經濟部首波印製1200萬份紙本券，數量超過國人半數，顯示國人多數依然會選擇領取紙本，但是購買紙本現在僅有郵局這個單一管道，如果領券時發生大塞車，政府要怎麼辦？是不是又要民眾當個聰明的領券人？而且現在蔡政府為了縮短整體發放三倍券的時間，還要求郵局員工要在2分半內完成作業，不但造成郵局員工壓力過大，更徒增行政風險！

▲三倍券開放預購首日，就有民眾在便利商店完成預購。（圖／記者許展溢攝）



國民黨指出第二個問題，振興三倍券的分裝工程浩大，蔡政府就在端午連假調度中油、台電二大國營事業員工進行紙本分裝作業將近一個月，蔡政府帶頭藐視專業，更影響到國營事業的本職工作，已經引發國營事業員工的不滿，結果經濟部只說等熟悉以後就好了，這種不負責任的言論，根本沒有解決問題的誠意！

國民黨指出第三個問題，目前推出的購券、抵用形式複雜，行政院又是教學、又是懶人包，民眾還是看不懂，程序堪稱史上最複雜。而且許多適用範圍還有相互矛盾之處，更是讓人看得霧煞煞。例如，健身房點數、餐券皆不適用，但同樣有儲值性質的「高鐵、台鐵或北捷，具使用期限的回數票及1,280定期票」卻可以使用。

國民黨建議，六月初曾提出過三項具體建議，包括參考南韓作法，以身分證號尾數區分不同日子購買三倍券，避免人潮聚集及排隊擁擠、針對無法排隊購買的身障人士、弱勢族群，直接發放2000元，減輕國人負擔，並減輕排隊人潮，以及政府應分攤郵局員工責任，三倍券若有發放疏失，應由政府承擔所有責任，避免郵局員工分擔賠償。

▲網友認為，如果嫌領三倍券程序麻煩，可以不要領。（圖／行政院提供）



網友在底下的留言表示，「嫌麻煩你們可以不要領啊」、「綁信用卡30秒就好 不會用的是腦殘嗎」、「其實綁定很方便欸⋯⋯可以動點腦了解一下」、「好哦，你不OK，我先領」、「今天不能領，你不會明天領喔？」、「當全世界煩惱著Covid-19，我們卻嫌領振興券的麻煩，說真的，嫌麻煩可以不要領」、「存好心，做好事，你們都不要領，減輕工作人員壓力」。

但也有網友力挺，「發現金很難嗎？當權畜牲們」、「跟一個腦殘的民進黨政府講施政，有可能嗎？錢、錢、錢，牠們在乎就只有錢」、「鴨霸，無腦的政府」、「越多網軍攻擊就表示打對點了，國民黨加油，繼續監督政府！」

►史上最強防曬無誤～